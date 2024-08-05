EcoFlow випустила капелюх з сонячними батареями — зарядить смартфон за 3-4 години

Капелюх Power Hat від EcoFlow не найпривабливіший головний убір, але він може зарядити смартфон.
За 3-4 години оснащений сонячними елементами Power Hat повністю заряджає батарею місткістю 4000 мАг. Це, мабуть, може бути корисно під час невимушеного відпочинку влітку на природі або роботи в полі (і коли вас ніхто не бачить).
Згідно зі специфікаціями, сонячні батареї EcoFlow Power Hat виготовлені з тонкого, гнучкого монокристалічного силікону, оснащені «пасивним емітером» та контактами позаду. Капелюх пропонує 12 Вт для заряджання через роз’єми USB-A та USB-C. Вага пристрою лише 370 грамів.
Power Hat має захист IP65, що означає, що він захищений від пилу та може протистояти струменям води з будь-якого напрямку (хоча USB-порти викликають сумнів). Рекламне відео демонструє чоловіка, який мандрує горами та ловить рибу у річці, не боячись замочити капелюха. Жінка сидить біля столика неподалік намету та заряджає смартфон від капелюха, який лежить поруч (мабуть, щоб не псувати її зовнішність).
Капелюх вартістю $129 доступний у двох розмірах. Менший регулюється в межах 56–58 см, як більший має 59–61 см. EcoFlow Power Hat буде доступний для попереднього замовлення до 31 серпня, постачання розпочнеться у середині вересня.
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Джерело: The Verge
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