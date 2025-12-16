Екранка трейлеру "Месники: Судний день" з'явилась в мережі зі "старим" Капітаном Америкою

Капитан Америка / Marvel

У мережі побачили запис екрану ймовірного тизер-трейлеру фільму “Месники: Судний день”, де з’явився Стів Роджерс у виконанні Кріса Еванса.

Його персонаж востаннє з’являвся у “Месниках: Завершення”, а офіційно Marvel не підтверджувала участь Еванса у фільмі. Так само студія не підтвердила справжність ролика. За наявною версією тизеру, Роджерс знаходиться у спокійній, домашній обстановці та тримає немовля. Сцена, ймовірно, вона може вказувати на альтернативні часові лінії або інше сюжетне пояснення повернення персонажа в межах саги “Мультивсесвіт”. Адже у попередньому фільмі Роджерс вирішив залишитися у минулому з Пеґґі Картер і востаннє його бачили вже літнім чоловіком, коли він передав щит Соколу (Сем Вілсон).

Поява екранки збігається з повідомленнями про нетипову маркетингову стратегію Marvel. Замість одного повноцінного трейлеру студія може випустити кілька різних тизерів, які покажуть у кінотеатрах. Кожен із таких роликів розкриє окремого персонажа або сюжетні лінії “Судного дня”.

За інформацією Feature First, майбутні тизери можуть бути присвячені Тору та Доктору Думу, якого зіграє Роберт Дауні-молодший. Його повернення до кіновсесвіту Marvel оголосили ще під час Comic-Con у Сан-Дієго у 2025 році. Окрім Дауні у фільмі з’являться Кріс Гемсворт (Тор), Том Гіддлстон (Локі, який сам цьому здивувався), Ентоні Макі (Капітан Америка), Пол Радд (Людина-мураха), Летиція Райт (Чорна Пантера), Симу Лю (Шан-Чі), Денні Рамірез (Сокіл), Вінстон Дюк (Людина-мавпа), Теноч Уерта (Неймор) на додачу до нової Фантастичної четвірки, Громовержців і ще дехто з Людей Ікс.

Офіційного трейлеру cтрічки “Месники: Судний день” наразі не існує. У мережі знаходили деякі ролики, але вони схожі на згенеровані ШІ. Очікується, що перший підтверджений тизер можуть показати разом із фільмом “Аватар: Вогонь і Попіл”, який виходить 18 грудня. Однак студія цю інформацію не коментує.

Прем’єра фільму “Месники: Судний день” запланована на 18 грудня 2026 року. Стрічка має стати “ключем” до нового етапу всесвіту Marvel.

Джерело: For the Win