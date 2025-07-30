Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)

Marvel

Наступні два роки відзначаться для фанів Marvel довгоочікуваним поверненням «Людини-павука», «Месників» та Роберта Дауні-молодшого (щоправда, в оновленій ролі лиходія). Поряд із фільмами чекаємо на продовження деяких хітових і не дуже серіалів, поряд з абсолютно новими запусками, на кшталт «Диво-людини».

Якщо ви повірили в заяви босів Marvel і Disney про зосередження на якості, а не кількості — це, схоже, лише ваші проблеми. У наступні два роки і далі на глядачів очікує щонайменше 14 проєктів MCU, тож для зацікавлених — пропонуємо повний перелік із датами виходу.

Серіали

Eyes of Wakanda — 1 серпня 2025 року

«Marvel Зомбі» — жовтень 2025 року

«Диво-людина» — грудень 2025 року

«Шибайголова: Народжений наново» — другий сезон, березень 2026 року

«Завдання Віжена» — 2026 рік

«Ваш дружній сусід Людина-павук» — другий сезон, 2026 рік

«Каратель» — 2026 рік

«Люди Ікс ’97» — другий сезон, без дати виходу (ймовірно, 2027 рік)

Фільми

В останні пару років Marvel змінила стратегію й обіцяла випускати «всього 2-3 фільми на рік» з зосередженням на якості, а не кількості — в цьому випадку її поки дотримуються, чого не скажеш про плани на серіали. У 2025 році студія випустила «Громовержці», «Капітан Америка» і «Фантастичну четвірку» — усі мали непоганий старт, але перші дві завершили прокат зі скромними $382 млн і $415 млн, тоді як третя все ще транслюється. Дуже далеко до попередніх здобутків «Месників» чи «Людини-павука», але трохи краще за провальних «Марвелів» і «Людину-мураху».

З поверненням Дауні і новою командою «Месників» у складі Фантастичної четвірки, Громовержців та ще 20+ різних персонажів з всесвіту MCU, Marvel ставить перед собою амбітні мільярдні цілі. Водночас у гонитві за хітом і відомими акторськими іменами студія «забула» завершити сценарій — знімання «Судного дня» в самому розпалі, але актори ще не бачили повноцінної готової версії. Так само є проблеми з «Блейдом», який то переносять, то скасовують, то знову оголошують про старт виробництва. Єдине більш-менш світле майбутнє поки видається у «Людини-павука 4», знімання якого мають розпочати вже цього тижня. Раніше Том Голланд дражнив, що стрічка поверне Marvel до «старої школи кіно» зі зйомками у реальних місцях і практичними ефектами, що видається досить цікавим анонсом.