"Аватар: Вогонь і попіл" триватиме більше 3-х годин і покаже сцену з "Аватар 4"

Кадри з фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

Джеймс Кемерон підтвердив хронометраж “Аватар: Вогонь і попіл” — третього і найдовшого фільму в серії про Пандору. Тривалості серед іншого додали 2-3 додаткові сцени, які режисер раптово вирішив перенести із “пізнішої” стрічки, ймовірно, “Аватар 4”.

Йдеться про сцени за участю Джейка Саллі та Торука — великої летючої істоти з Пандори, якого осідлав персонаж Сема Вортінгтона під час атаки На’ві проти сил RDA.

“Гарна новина полягає в тому, що я насправді не сумніваюся у своїх творчих імпульсах. Хіба що, це трохи сталося у “Вогні та попелі”. Я дивлюся на це з думкою, що я не такий вже й геніальний сценарист”, — сказав Кемерон Variety. “Там було щось не так у сюжеті. І ось, наш Торук повернувся. Знаєте, той великий птах, на якому їздить Джейк. Я завжди чекав на питання: “Чому б йому просто не взяти великого червоного птаха та не вбити всіх, як він робив раніше?”. Тому що цього взагалі не існувало у “Шляху води”.

Кемерон каже, що зберігав “новий момент із птахом” для наступного фільму, але зрештою зрозумів, що він необхідний у “Вогні та попелі”.

“У мене є сенсаційний матеріал… І я подумав: “О, він має піти по птаха”. Я зберігав це для наступного фільму. Але подумав: “До біса це! Він має взяти птаха. Візьми Торука”. Щось у долі Джейка цього вимагає, чи не так? Тож я просто переписав сценарій, і ми повернулися та зняли дві чи три сцени навколо цієї концепції, я дещо викинув і вставив”.

Зрештою тривалість фільму перевищила три години, але режисер каже, що це того вартувало, бо “актори були у захваті від ідеї”. Джеймс Кемерон відомий тим, що продовжує глибоко вдосконалювати свої фільми на етапі постпродакшену, тому, ймовірно, це навіть не остаточна тривалість. Хоча раніше він вже дражнив “Вогонь і попіл”, як найдовший в серії фільм — хронометраж “Шляху води”, для порівняння, сягав 3 годин 12 хвилин.

Режисер не уточнив, чи включають ці “понад 3 години” кінцеві титри, які, зважаючи на масштаби фільмів рівня “Аватару”, часто тривають 10-12 хвилин.

“Вогонь і попіл” стартує в українських кінотеатрах 18 грудня. Очікується, що четвертий “Аватар” вийде у 2029 році, а п’ятий — у 2031 році. Раніше Кемерон заявляв, що розглядає знімання 6 та 7 фільму, але, можливо, за участі іншого режисера.