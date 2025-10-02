Новини Кіно 02.10.2025 comment views icon

"Аватар: Вогонь і попіл" триватиме більше 3-х годин і покаже сцену з "Аватар 4"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Мій народ благав про допомогу, але Ейва нас не врятувала": новий трейлер "Аватар 3" розкриває темне походження вогняних На'ві
Кадри з фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

Джеймс Кемерон підтвердив хронометраж “Аватар: Вогонь і попіл” — третього і найдовшого фільму в серії про Пандору. Тривалості серед іншого додали 2-3 додаткові сцени, які режисер раптово вирішив перенести із “пізнішої” стрічки, ймовірно, “Аватар 4”.

Йдеться про сцени за участю Джейка Саллі та Торука — великої летючої істоти з Пандори, якого осідлав персонаж Сема Вортінгтона під час атаки На’ві проти сил RDA.

“Гарна новина полягає в тому, що я насправді не сумніваюся у своїх творчих імпульсах. Хіба що, це трохи сталося у “Вогні та попелі”. Я дивлюся на це з думкою, що я не такий вже й геніальний сценарист”, сказав Кемерон Variety. “Там було щось не так у сюжеті. І ось, наш Торук повернувся. Знаєте, той великий птах, на якому їздить Джейк. Я завжди чекав на питання: “Чому б йому просто не взяти великого червоного птаха та не вбити всіх, як він робив раніше?”. Тому що цього взагалі не існувало у “Шляху води”.

Кемерон каже, що зберігав “новий момент із птахом” для наступного фільму, але зрештою зрозумів, що він необхідний у “Вогні та попелі”.

Перший офіційний кадр «Аватар 3» — розлючена Нейтірі готується до атаки
Нейтірі (Зої Салдана) у фільмі “Аватар: Вогонь і попіл”

“У мене є сенсаційний матеріал… І я подумав: “О, він має піти по птаха”. Я зберігав це для наступного фільму. Але подумав: “До біса це! Він має взяти птаха. Візьми Торука”. Щось у долі Джейка цього вимагає, чи не так? Тож я просто переписав сценарій, і ми повернулися та зняли дві чи три сцени навколо цієї концепції, я дещо викинув і вставив”.

Зрештою тривалість фільму перевищила три години, але режисер каже, що це того вартувало, бо “актори були у захваті від ідеї”. Джеймс Кемерон відомий тим, що продовжує глибоко вдосконалювати свої фільми на етапі постпродакшену, тому, ймовірно, це навіть не остаточна тривалість. Хоча раніше він вже дражнив “Вогонь і попіл”, як найдовший в серії фільм — хронометраж “Шляху води”, для порівняння, сягав 3 годин 12 хвилин.

Перший погляд на лідера клану Тлалім Пейлака (Девіда Тьюліс) у фільмі «Аватар: Вогонь і попіл»
Лідер клану Тлалім Пейлак (Девід Тьюліс) у фільмі “Аватар: Вогонь і попіл”

Режисер не уточнив, чи включають ці “понад 3 години” кінцеві титри, які, зважаючи на масштаби фільмів рівня “Аватару”, часто тривають 10-12 хвилин.

“Вогонь і попіл” стартує в українських кінотеатрах 18 грудня. Очікується, що четвертий “Аватар” вийде у 2029 році, а п’ятий — у 2031 році. Раніше Кемерон заявляв, що розглядає знімання 6 та 7 фільму, але, можливо, за участі іншого режисера.

“Ми благали Ейву про допомогу”: новий трейлер “Аватар 3” розкриває темне походження вогняних На’ві

Популярні новини

arrow left
arrow right
Фільм "Довга хода" заробив на старті прокату $14 млн, попри ідеальний рейтинг Rotten Tomatoes
Трейлер фільму "Балада про маленького гравця" — затятий картяр Колін Фаррелл втікає від боргів і Тільди Свінтон
"Ми благали Ейву про допомогу": новий трейлер "Аватар 3" розкриває темне походження вогняних На'ві
Ім'я Алана Тьюдіка видалили з фільму "Я, робот" після тестових показів — глядачі вподобали його більше за Вілла Сміта
"Раян, я твоя сестра": нові "Зоряні війни" представлять Емі Адамс як джедая і родичку героя Гослінга, — інсайдер
Якби The Last of Us став комедією: вийшов трейлер фільму "Холодне сховище" з Ліамом Нісоном та Джо Кірі з "Дивних див"
Алекс Гарленд написав "160 сторінок сценарію" фільму Elden Ring, щоб вмовити Міядзакі на екранізацію
Приквел "Рембо" про В'єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — і це не Раян Ґослінґ
Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2
Фільм "Одна битва за іншою" стартував з рекордних $48,5 млн в прокаті і 96% на Rotten Tomatoes
Головний претендент на "Оскар": вийшов трейлер трагікомедії "Джей Келлі" з Джорджем Клуні та Адамом Сендлером
Новий кадр фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" розкриває океанічну локацію і вузькі штани Раяна Гослінга
Перший погляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — беземоційний воїн з порожніми очима
Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка: "Церква — в центрі сюжету, а всі підозрювані — парафіяни"
Джеймс Кемерон вважає ШІ однією з трьох екзистенційних загроз: "Небезпека апокаліпсису в стилі Термінатора існує"
Фільм про Call of Duty міг зняти Стівен Спілберг — Activision відмовила режисеру, бо боялась "повного контролю"
Трейлер детективу "Жінка з каюти №10": Кіра Найтлі розслідує вбивство на яхті
Китай використав ШІ, щоб зробити гей-пару в горорі "Одне ціле" гетеросексуальною
Більше, ніж в "Керрі" і "Шоушенка": фільм "Довга хода" став найвище оціненою екранізацією Стівена Кінга
Топ-кіно від короля жахів: Стівен Кінг назвав 10 улюблених фільмів
Франкенштейн у стилі Бонні і Клайда: вийшов трейлер науково-фантастичного горору "Наречена"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати