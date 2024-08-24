Ексбанкіра ув’язнили на 24 роки через криптооборудку — витратив $47 млн банку, кошти коледжу доньки та церкви

У марній надії збагатитися за допомогою криптовалют, колишній банкір потрапив на гачок шахраїв та витратив $47 млн коштів банку, а також всі доступні особисті та суспільні фонди. Тепер 53-річного чоловіка з США чекають 24 роки в’язниці.

Прокуратура США зазначає, що Шан Хейнс керувався «жадібністю», коли наказував співробітникам банку переказувати мільйонні кошти на сумнівний криптогаманець. Ним керувала досі не встановлена група третіх осіб, що стоять за шахрайською схемою. Банкір вперше став мішенню шахраїв наприкінці 2022 року, коли він отримав повідомлення від невідомого співучасника змови в WhatsApp.

Шан Хейнс розтратив власні кошти через обіцянки прибутків, вкрав десятки тисяч у місцевої церкви, потім у місцевого клубу інвесторів і, зрештою, у фонду коледжу своєї доньки.

Коли всі гроші закінчилися, він почав красти банківські кошти — у марній надії, що надсилання нових й нових грошей шахраям якимось чином «розблокує передбачувану віддачу» від його криптовалютних інвестицій.

Загалом із травня 2023 року по липень 2023 року Хейнс здійснив 11 переказів банківських коштів.

Замість того, щоб швидко збагатитися, Хейнс взагалі ніколи не отримував жодного прибутку, кажуть прокурори.

Хейнс одноосібно спричинив крах Heartland Tri-State Bank (HTSB) в Елкхарті, штат Канзас.

Оскільки банк був застрахований Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC), вона покрила збиток у розмірі $47,1 млн після того, як шахрайські дії Хейнса призвели до банкрутства HTSB, а інвестори банку втратили $9 млн. Окрім цих втрат, дії Хейнса спричинили «катастрофічні збитки клієнтам банку, які покладалися на збереження своїх заощаджень», — йдеться в пресрелізі прокуратури.

Зокрема, Хейнс попросив позику у $12 млн у сусіда, Браяна Мітчелла. «Я сказав: «Ти в афері, іди геть», — каже Мітчелл. Після цього керівник наказав банківським працівникам перерахувати ще мільйони шахраям. Мітчелл почув від службовця банку про це та наполіг на розмові з правлінням.

Через кілька днів Хейнса звільнили. Але навіть тоді Хейнс не вірив, що його обдурили та казав Мітчеллу, що він все ще планує знайти спосіб повернути свої примарні прибутки, аж до моменту його арешту: «Він сказав… «Якби у мене було ще два місяці, я міг би повернути гроші».

Шану Хейнсу загрожувало максимальне покарання у 30 років. Суддя Джон Брумс дав йому менший термін. Втім, вирок у понад 24 роки є на 29 місяців довшим, ніж просили прокурори.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Наразі незрозуміло, як і коли потерпілим відшкодують збитки. Прокуратура США повідомила, що суддя Брумс наказав «завершити реституцію на окремому слуханні протягом наступних 90 днів».

У місцевій громаді люди все ще намагаються оговтатися від шоку. Дехто втратив до 80% своїх пенсійних заощаджень. Принаймні для однієї жінки вийти на пенсію зараз неможливо, а для іншої місцевої жінки стало важко оплачувати будинок людей похилого віку для її 93-річної матері.

Джерела: NBC, Ars Techica