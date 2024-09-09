Багато Samsung Galaxy S24 FE та екстратонкий Fold Special Edition на нових зображеннях

На нових рендерах Samsung Galaxy S24 FE видно майже з усіх боків (крім верху та низу). Складаний Galaxy Fold Special Edition постає розкритим у вигляді ззаду, можна роздивитися камери, кнопки та товщину.

Смартфон Galaxy S24 FE представлений у графітовому, синьому, зеленому та жовтому кольорах. Здається, не вистачає білого / сріблястого, але останні витоки кажуть, що його не буде. Найбільша зміна порівняно з Galaxy S23 FE — пласка рамка. Смартфон отримає плаский дисплей з отвором камери по центру. Рамки будуть порівняно тонкими — лише 1,99 мм. Невідомо, чи всі вони будуть однакової товщини, хоча нижня здається трохи товщою. Рамка телефону зроблена з алюмінію, а скло Gorilla Glass Victus+ захистить дисплей.

На задній панелі є три вертикально вирівняні камери у верхньому лівому куті. Вони виступають прямо з задньої панелі, без жодного острівця. Задня панель оздоблена склом і також пласка. Кнопки живлення та регулювання гучності розташовані на правій стороні.

Новий Galaxy FE отримає 6,7” екран FullHD+ із частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість становитиме 1900 ніт. Основною буде 50 МП камера, також у наявності 12 ПМ ультраширококутна та 8 МП телефотокамера з 3x оптичним збільшенням. Смартфон підтримуватиме розумні функції Galaxy AI.

Телефон матиме дротову зарядку потужністю 25 Вт та бездротову на 15 Вт. Його попередник вийшов на початку жовтня, тож, швидше за все, це повториться. Відомо, що смартфон називатиметься Galaxy S24 FE, джерела підтвердили цю назву.

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Третій складаний смартфон Samsung 2024 року Galaxy Fold Special Edition вперше з’явився на зображенні. Це очікуваний тонший варіант Galaxy Fold6, який раніше також називали Galaxy Fold6 Slim або Galaxy Fold6 Ultra.на зображенні одразу помітна менша товщина.

Телефон теж матиме пласку рамку з дещо закругленими кутами. У нього теж є острівець з трьома камерами, але він дещо відрізняється.Він не такий круглий і трохи товщий. Задня панель телефону здається зробленою з матового металу. Точно не відомо, але, швидше за все, це скло з іншим покриттям під ним. Також невідомо, чи буде чорний єдиним кольором. Кнопка живлення на правій стороні працюватиме як сканер відбитків пальців. Кнопки гучності розташовані над нею.

Galaxy Fold Special Edition матиме товщину 10,6 мм у складеному вигляді, а в розкладеному — 4,9 мм. Телефон матиме 200 МП основну камеру. Діагональ основного дисплея пристрою дорівнює 8”, а другого — 6,5”. Таким чином, обидва екрани будуть трохи більшими, ніж у Samsung Galaxy Fold6.

Очікується, що Samsung Galaxy Fold Special Edition не буде широкодоступним. Ймовірно, він вийде лише в Китаї та Південній Кореї. Дата виходу поки невідома, але це станеться у 2024 році.

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Джерело: Android Headlines

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