Перше фото Samsung Galaxy S24 FE — смартфон сертифікований в США

Очікуваний новий смартфон Samsung Fan Edition сертифікований FCC в США. Завдяки цьому можна вперше подивитися на Samsung Galsxy S24 FE.

Федеральна комісія з комунікації — незвичне та не найкраще джерело зображень, на них зазвичай важко щось роздивитися та дізнатися про смартфон більше. На цьому живому фото S24 F не видно телефон зблизька телефон зблизька.

Апарат чорного кольору прикріплений до якогось до обладнання для тестування. Його дисплей вимкнений, а фотографія зроблена трохи здалеку. Втім, можна помітити схожість Samsung Galaxy S24 FE з флагманами S24.

Зображення Galaxy S24 FE для преси з’явилися в інтернеті на початку цього місяця та розповіли про його дизайн. Смартфон має пласку алюмінієву раму та скло на передній і задній панелях. Він схожі на Galaxy S24/S24+, але не матиме тонких рамок серії S24. Варіанти кольорів включатимуть синій, графітовий, м’ятний, сріблястий та жовтий.

Більшість характеристик Samsung Galsxy S24 FE також подібні до S24. Він має процесор Exynos 2400, навіть у США, де Samsung зазвичай використовує чипи Snapdragon. Рішення може бути пов’язаним з їхньою нижчою вартістю.

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Джерело: SamMobile

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