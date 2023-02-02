Electronic Arts скасувала неанонсовану гру по франшизам Apex Legends та Titanfall. Її розробляла частина команди Respawn Entertainment

Днями ми повідомляли, що компанія Electronic Arts закриває ігри Apex Legends Mobile та Battlefield Mobile. Але як виявилося, це не всі скасування ігрових проєктів.

За даними трьох обізнаних людей, Electronic Arts також скасувала гру, засновану на популярних франшизах Apex Legends та Titanfall. Ця гра ще була анонсована публічно, але роботи з її розробки вела студія Respawn Entertainment.

Керівництво повідомило команді розробників цієї гри, що EA намагатиметься знайти для них посади всередині компанії. Над цим проєктом працювала команда із приблизно 50 осіб. За словами обізнаних людей, які побажали зберегти анонімність, усі ті співробітники, яким не зможуть знайти нові позиції в компанії, будуть звільнені та їм видадуть вихідну допомогу. Представник EA відмовився від коментарів з цього приводу.

Скасований проєкт під кодовою назвою TFL або Titanfall Legends був однокористувальницькою грою, дія якої відбувалася у всесвіті, що поділяється іграми Apex Legends і Titanfall. Керував нею досвідчений дизайнер Мохаммад Алаві, поки не залишив компанію на початку 2022 року. Хоча гра не рекламувалася, EA кілька разів натякала на це.

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Шанувальники вже кілька років вимагають нової гри в серії Titanfall. Остання гра, Titanfall 2, вийшла у 2016 році та отримала позитивні відгуки критиків та гравців. Запланована третя гра перетворилася на Apex Legends – багатокористувацьку гру в жанрі королівської битви, дія якої відбувається в тому ж всесвіті. Вона стала однією з найуспішніших ігор EA, заробивши понад $2 млрд. Студія Respawn Entertainment продовжує працювати над оновленнями Apex Legends.

Джерело: bloomberg