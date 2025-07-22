Новини Авто 22.07.2025 comment views icon

Електромобіль MG4 за $11 тис. долає 537 км завдяки батареї нового покоління

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Вадим Карпусь

Автор новин

Електромобіль MG4 за $11 тис. долає 537 км завдяки батареї нового покоління
Напівтвердотільна батарея, 537 км ходу: MG4 за $11 тис. кидає виклик BYD Dolphin

Компанія MG, яка входить до китайського гіганта SAIC, анонсувала новий «перший масовий електромобіль» MG4. Новинка суміщає напівтвердотільні акумулятори, запас ходу понад 500 км і доступну ціну.

Хєтчбек MG4 отримає інноваційну напівтвердотільну батарею від компанії QinTao Energy. За словами бренд-менеджера MG Чена Цуя, нова батарея містить лише 5% електроліту, що забезпечує вищу щільність енергії — 180 Вт-год/кг. Завдяки цьому бюджетний електромобіль зможе проїхати до 537 км на одному заряді (за китайським циклом CLTC). Порівняно з популярними LFP-акумуляторами, нова батарея працює на 13,8% ефективніше в холодних умовах при температурі –7°C. Це важлива перевага для країн із зимою, адже авто менше втрачає дальність ходу на морозі.

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MG4 оснащений акумулятором місткістю 70 кВт-год, заднім приводом і електромотором потужністю 161 к.с. (120 кВт). Компанія поки не розкриває точну ціну, але натякає, що авто буде коштувати від $11 тис. до $16,5 тис. Тобто новинка конкуруватиме з BYD Dolphin — ще одним бюджетним електромобілем із Китаю.

Для порівняння: Dolphin пропонує LFP-батареї місткістю 44,9 та 60,48 кВт-год, які забезпечують дальність ходу 420–520 км на одному заряді. Отже, MG4 має потенціал обійти конкурента і за характеристиками, і за ціною.

Крім того, MG4 трохи більший за Dolphin, що повинно забезпечити більше місця для пасажирів та багажу:

  • довжина — 4395 мм (проти 4280 мм у Dolphin),
  • ширина — 1842 мм (проти 1770 мм),
  • колісна база — 2750 мм (проти 2700 мм).

Автомобіль отримає нову систему інтелектуальної кабіни, розроблену спільно з виробником електроніки Oppo.

14 липня перший серійний електромобіль MG4 із новою батареєю зійшов із конвеєра заводу SAIC. Офіційна презентація новинки запланована на 5 серпня. Тоді нам розкриють ціну та додаткові характеристики. Однак вже відомо, що цю модель планують виводити на міжнародні ринки.

Представлений Geely Galaxy A7 — гібридний седан із запасом ходу понад 2100 км та ціною від $14,5 тис.

Джерело: electrek

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