tradfi
Новини Авто 07.02.2026 comment views icon

Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 з батареєю CATL Naxtr

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 з батареєю CATL Naxtr
Випробовування автомобілів в умовах низьких температур / Changan

Після нещодавнього тестування Na-ion акумуляторів відбувся світовий дебют першого масового електромобіля з натрій-іонною батареєю. Найбільший у світі виробник акумуляторів CATL разом з автовиробником Changan оголосили про готовність до серійного виробництва пасажирського електроседана з Na-ion батареєю після успішних зимових тестів за наднизьких температур у Внутрішній Монголії.


Випробування проходили за температур до -40°C, а сам автомобіль — Changan Nevo A06 — продемонстрував здатність нормально заряджатися вже при -30°C та стабільно працювати навіть при -50°C. При цьому батарея не втрачала місткість, що є критично важливим показником для холодних регіонів.

Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 з батареєю CATL Naxtr
Випробовування автомобілів в умовах низьких температур / Changan

Nevo A06 оснащений батарейним блоком CATL Naxtra — першою у світі натрій-іонною батареєю, сертифікованою для використання в пасажирських автомобілях за параметрами безпеки та продуктивності. Повернення інтересу до Na-ion технології пов’язане зі стрімким зростанням цін на карбонат літію акумуляторної якості, через що натрій-іонні батареї знову стали доступнішою альтернативою LFP у масовому сегменті електромобілів.

За щільністю енергії та запасом ходу батарея Naxtra близька до LFP-аналогів, але має важливі переваги. Зокрема, при температурі -30°C вона здатна видавати утричі більше кіловатів, ніж LFP-акумулятори, а при -40°C зберігає до 90% початкової місткості. Це робить електроседан з натрій-іонною батареєю придатним для щоденного використання в холодному кліматі без потреби у великій та дорогій батареї або опалюваному гаражі.


Окремо CATL наголошує на високому рівні безпеки Na-ion технології. Через відсутність леткого та займистого літієвого електроліту батарею тестували в екстремальних умовах: її били, свердлили, нагрівали та навіть розпилювали навпіл у повністю зарядженому стані. Після цього акумулятор продовжував стабільно розряджатися без збоїв. Аналогічна натрій-іонна батарея вже використовується в пускових пристроях, які можна безпечно зберігати в багажнику за будь-якої температури — від спеки Аризони до морозів Аляски.

Серійний Naxtra-блок у Nevo A06 наразі має місткість 45 кВт·год. Водночас CATL заявила, що наступним кроком стане створення натрій-іонних батарей із запасом ходу до 483 км для Changan та інших автовиробників, оскільки Na-ion технологія виходить у масовий сегмент як відповідь на подорожчання літію.

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Підписка на "автопілот": Tesla припиняє одноразовий продаж FSD, з лютого — лише $99/місяць
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Tesla припиняє виробництво Model S та X, щоб створювати роботів: прибуток компанії впав на 46% у 2025 році
Розділення вогню та електрики: китайська Svolt створила батарею, яка "врятує" пасажирів електрокара під час пожежі
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто
Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%
Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Європі
На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год
Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди
Tesla вводить абонплату за раніше безплатні функції
"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті
Tesla випустила "нову" Model Y AWD: дешевша за Premium та з меншим запасом ходу
В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки
Tesla представила Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин
Чоловік два роки заряджав iPhone за "правилом 80%": результат розчарував
Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати