Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 з батареєю CATL Naxtr

Випробовування автомобілів в умовах низьких температур / Changan

Після нещодавнього тестування Na-ion акумуляторів відбувся світовий дебют першого масового електромобіля з натрій-іонною батареєю. Найбільший у світі виробник акумуляторів CATL разом з автовиробником Changan оголосили про готовність до серійного виробництва пасажирського електроседана з Na-ion батареєю після успішних зимових тестів за наднизьких температур у Внутрішній Монголії.





Випробування проходили за температур до -40°C, а сам автомобіль — Changan Nevo A06 — продемонстрував здатність нормально заряджатися вже при -30°C та стабільно працювати навіть при -50°C. При цьому батарея не втрачала місткість, що є критично важливим показником для холодних регіонів.

Nevo A06 оснащений батарейним блоком CATL Naxtra — першою у світі натрій-іонною батареєю, сертифікованою для використання в пасажирських автомобілях за параметрами безпеки та продуктивності. Повернення інтересу до Na-ion технології пов’язане зі стрімким зростанням цін на карбонат літію акумуляторної якості, через що натрій-іонні батареї знову стали доступнішою альтернативою LFP у масовому сегменті електромобілів.

За щільністю енергії та запасом ходу батарея Naxtra близька до LFP-аналогів, але має важливі переваги. Зокрема, при температурі -30°C вона здатна видавати утричі більше кіловатів, ніж LFP-акумулятори, а при -40°C зберігає до 90% початкової місткості. Це робить електроседан з натрій-іонною батареєю придатним для щоденного використання в холодному кліматі без потреби у великій та дорогій батареї або опалюваному гаражі.





Окремо CATL наголошує на високому рівні безпеки Na-ion технології. Через відсутність леткого та займистого літієвого електроліту батарею тестували в екстремальних умовах: її били, свердлили, нагрівали та навіть розпилювали навпіл у повністю зарядженому стані. Після цього акумулятор продовжував стабільно розряджатися без збоїв. Аналогічна натрій-іонна батарея вже використовується в пускових пристроях, які можна безпечно зберігати в багажнику за будь-якої температури — від спеки Аризони до морозів Аляски.

Серійний Naxtra-блок у Nevo A06 наразі має місткість 45 кВт·год. Водночас CATL заявила, що наступним кроком стане створення натрій-іонних батарей із запасом ходу до 483 км для Changan та інших автовиробників, оскільки Na-ion технологія виходить у масовий сегмент як відповідь на подорожчання літію.

Джерело: notebookcheck