Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера

Електрокросовер Xiaomi YU9 / arenaev

Xiaomi Auto вирішила не чекати “правильного моменту” й запустила одразу три великі автомобільні проєкти. Компанія формує повноцінну лінійку електромобілів, яка закриває ключові сегменти ринку: сімейний повнорозмірний кросовер, високопродуктивну модель для поціновувачів швидкості та преміальний седан для вимогливих власників.

Першим у тріо йде гігантський електрокросовер Xiaomi YU9 — майбутній флагман Xiaomi для родин. Довжина понад 5,2 м робить його навіть більшим за Mercedes EQS SUV. Всередині можна розмістити шість або сім пасажирів, тому модель розрахована на великі сім’ї й тривалі поїздки. Щоб зняти питання із запасом ходу, Xiaomi встановлює просунутий силовий модуль розширеного радіусу дії. Він дає можливість їздити на чистій електротязі в місті й без хвилювання долати далекі дистанції. YU9 напряму націлюється на Li Auto L9 та Aito M9, а серйозність підготовки підтверджує участь Лея Цзюня в суворих зимових і висотних тестах на плато Памір у Сіньцзяні — отже, SUV уже близький до масового запуску.

Другий проєкт — високошвидкісний електромобіль Xiaomi YU7 GT, створений на базі поточного YU7, але з чітким фокусом на динаміку. Команда інженерів ретельно налаштовує шасі, працює з підвіскою й кермуванням, щоб зробити реакції максимально точними. Паралельно оптимізують електричну силову установку та тепловий менеджмент, щоб двигуни витримували інтенсивні навантаження. Xiaomi YU7 GT неодноразово тестували на легендарній трасі Нюрбургринг у Німеччині. Саме ця модель має стати “прохідним квитком” Xiaomi до Європи та конкурувати з Tesla Model Y Performance у сегменті швидкісних електрокросоверів.

Замикає преміальну трійку Xiaomi SU7 L — подовжена, дорожча й комфортніша версія вже знайомого седана SU7. Шпигунські фото показують значне збільшення задньої частини кузова за B-стійкою, щоб дати пасажирам другого ряду більше простору. Загальна довжина має перевищити 5,2 м, а колісна база — понад 3,1 м. За габаритами й призначенням SU7 L наближається до Porsche Panamera, причому розташовується між стандартною та подовженою Executive-версіями.

Одночасна підготовка трьох великих моделей — YU9, YU7 GT та SU7 L — показує, що Xiaomi не просто нарощує присутність на ринку, а планує швидко закріпитися в різних цінових і функціональних нішах. Компанія прагне, щоб майже кожен потенційний покупець електромобіля отримав релевантний варіант із логотипом Xiaomi.

