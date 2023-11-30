Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «‎успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років

На щорічному саміті DealBook, де вже відзначився Ілон Маск, виступив і генеральний директор NVIDIA.

Дженсен Хуанг зокрема сказав, що якщо загальний штучний інтелект (AGI) визначити як комп’ютер, який може виконувати тести у «досить конкурентоспроможний» з людським інтелектом спосіб, то таку розробку «можна побачити вже протягом наступних 5 років».

Бізнес NVIDIA нині процвітає через сплеск попиту на графічні процесори, необхідні для навчання моделей штучного інтелекту. У третьому кварталі виторг виробника зріс утричі, а чистий прибуток сягнув $9,24 млрд — у порівнянні з $680 млн торік.

Хуанг також згадав про поставку «першого у світі суперкомп’ютера зі штучним інтелектом» для OpenAI — у співпраці з Ілоном Маском, який на той час ще був дотичним до стартапу.

«Ілон сказав: «Я хочу один із них» — і розповів мені про OpenAI», — сказав Хуанг. «Того дня я передав їм перший у світі суперкомп’ютер зі штучним інтелектом».

Керівник NVIDIA не обійшов увагою і нещодавній хаос в OpenAI зі звільненням/поверненням Сема Альтмана:

«Я радий, що все вирішилось — це дійсно чудова команда. І це також нагадує про важливість корпоративного управління. NVIDIA все ще тут через 30 років після заснування, і ми пройшли через багато труднощів. Якби ми не створили нашу компанію належним чином, хто знає, що було б».

Хуанг передбачив, що конкуренція у сфері штучного інтелекту призведе до появи готових ШІ-інструментів, які компанії в різних галузях будуть налаштовувати відповідно до своїх потреб — від дизайну мікросхем і створення програмного забезпечення до відкриття ліків і радіології.

За словами керівника NVIDIA, одна з причин, чому технологічна індустрія ще віддалена від загального ШІ, полягає в тому, що, хоча машинне навчання наразі добре справляється з такими завданнями, як розпізнавання та сприйняття, воно ще не може виконувати багатоетапне міркування, яке є пріоритетом для компаній і дослідників.

«Усі над цим працюють», — сказав Хуанг. «Немає сумнівів, що темпи прогресу є високими. Сьогодні ми усвідомлюємо, що те, що можемо зробити за допомогою цих моделей, пов’язане з інтелектом, але не однакове».

Джерело: CNBC