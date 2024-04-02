І знову повертаємося до улюбленої рубрики
Tesla vs BYD електромобілі, та обговорюємо новий звіт щодо продажів авто Tesla, яка в черговому раунді здобула таку собі “перемогу” над BYD після першого нокдауну в останньому кварталі 2023 року. Але є нюанс — вперше в історії компанії Ілона “нашого” Маска продажі хоч трохи, але впали.
Продажі електромобілів Tesla. Гірші, ніж очікувалося
Цього разу навіть Troy Teslike, відомий надзвичайно точними оцінками щодо продажів Tesla, серйозно прорахувався. З іншого боку, його прогноз серед інших виявився найбільш точним.
За січень-березень Tesla сумарно відвантажила клієнтам 386 810 електромобілів — на 8,5% менше, ніж в аналогічному кварталі 2023 року (422 875).
Продажі (та виробництво) авто Tesla за 1 квартал 2024 року
|Автомобілі
|Число випущених авто, одиниць
|Число доставлених авто клієнтам, одиниць
|Частка придбаних авто у лізинг, %
|Model 3/Y
|412 376
|369 783
|2%
|Інші (S/X/Cybertruck)
|20 995
|17,027
|1%
|Разом
|433 371
|386 810
|2%
Якщо ж порівнювати з 4 кварталом 2023 року, то результати ще більш невтішні — обвал на 20% (484 597 авто). Виробництво теж дещо просіло — до 433 371 шт. (440 808 рік тому і 494 989 в 4 кварталі 2023 року).
Окремо варто згадати, що продажі Tesla китайського походження у березні зросли на 0,2% до березня минулого року і сягнули 89 064. Водночас продажі китайських Model 3 та Model Y підскочили на 47,5% порівняно до лютого. Цього замало, щоб впевнено говорити про повернення до зростання, беручи до уваги повідомлення про значні складські запаси Model Y в США та спад попиту на Model 3 в Європі. Водночас березневі продажі Tesla в Китаї дають привід для стриманого оптимізму щодо пожвавлення попиту.
У звіті Tesla перерахувала кілька факторів, які вплинули на такі невтішні результати. Зменшення обсягів виробництва та продажів у компанію пояснюють початковою фазою нарощування виробництва оновленої Model 3 на головному заводі у Фрімонті, зупинкою заводу та логістичні труднощі через атаки хуситів на кораблі у Червоному морі та нещодавнім підпалом заводу Gigafactory в Берліні.
Повний фінансовий звіт з усіма подробицями Tesla опублікує 23 квітня, тоді й подивимося, наскільки сильно погіршаться ключові фінансові показники — можна пригадати, що Tesla вже почала відчувати на собі наслідки цінової війни. Фактично компанія Ілона Маска вичерпала потенціал подальшого зниження цін в Китаї, і рентабельність продовжує падати.
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Посилення конкуренції та сезонне зниження попиту на китайському ринку (китайський Новий рік) очікувано позначилося на виробниках акумуляторних батарей і плагін-гібридів PHEV — BYD, яку фінансує Уоррен Баффет, у першому кварталі відвантажила 300 114 повністю електричних електромобілів (BEV). І це на 42% менше результату четвертого кварталу 2023 року.
За оцінкою EV-Volumes, у 2023 році у світі було продано близько 14,2 млн електричних авто (10 млн BEV + 4,2 млн PHEV/EREV) — 16% від загального обсягу продажів. Водночас темпи зростання сповільнилися до 35% з 55% у 2022 році. І на кінець 2023 року у світі налічувалося близько 40 мільйонів електрокарів, що активно експлуатуються (з них 70% — BEV, а решта 30% — PHEV). Очікується, що у 2024 році глобальні продажі електромобілів сягнуть 17,8 млн одиниць (+25% до результату 2023 року), а їх частка зросте до 25%. При цьому продажі BEV зростуть до 12,8 млн.
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