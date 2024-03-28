Embracer продасть Gearbox (Borderlands) Take-Two (Rockstar і 2K) за $460 млн

Embracer продовжує розпродавати активи — тільки що шведський ігровий холдинг підтвердив продаж студії The Gearbox Entertainment компанії Take-Two Interactive. Сума — $460 млн. І вся вона буде виплачена нещодавно випущеними акціями Take-Two.

Embracer продасть Gearbox. Покупець — Take-Two

Раптом забули, хто така Take-Two — це власниця Rockstar (серії Grand Theft Auto, Read Dead, Bully) та 2K (NBA, Mafia, Bioshock). Угоду щодо продажу Gearbox повідомляло Kotaku наприкінці лютого. Саме Take-Two вважалася найімовірнішим покупцем Gearbox, оскільки компанії давно співпрацювали — перша є видавцем Borderlands.

Embracer купив Gearbox у 2021 році — номінально за $1,3 млрд, але шведський холдинг фактично заплатив $363 млн, а решту суми прив’язали до виконання різних цілей протягом шести років після угоди.

Які студії та ігри отримає Take-Two

За умовами угоди, Take-Two отримає Gearbox Software, Gearbox Montreal та Gearbox Studio Quebec. Щодо ігор, власнику Rockstar перейдуть права на франшизи Borderlands і Tiny Tina’s Wonderlands, а також Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem і Homeworld.

Також стало відомо, що Gearbox зараз працює над 6 проєктами, 5 з них — продовження існуючих франшиз (Borderlands 4, Homeworld та Tiny Tina’s Wonderlands 2) + одна цілковито нова IP.

Які студії та ігри лишаються в Embracer

Embracer збереже видавництво Gearbox San Francisco, яке буде перейменовано до закриття угоди (1-й квартал 24/25 фінансового року, що закінчується у червні 2024 року). Окрім єдиної студії Gearbox, Embracer збереже Cryptic Studios разом з Neverwinter Online та Star Trek Online, Lost Boys Interactive та Captured Dimensions. Також лишаються права на видання Remnant, Hyper Light Breaker, а також інші неанонсовані проєкти.

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Нагадаємо, Embracer, яка не так давно активно скуповувала розробників відеоігор, наразі перебуває у скрутному фінансовому становищі й активно реструктуризується — закриває студії, масово звільняє людей та скасовує ігри. Раніше Embracer підтвердила продаж частини американсько-російської Saber Interactive за $247 млн — разом з українськими студіями 4А Games (творці Metro) та Fractured Byte.

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