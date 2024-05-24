Серіал «Фолаут» / Fallout б’є рекорди з переглядів за 3 тижні після дебюту на Amazon

З 22 по 28 квітня серіальна адаптація постапокаліптичної гри зібрала 1,5 млрд хвилин переглядів, а це значить, що «Фолаут» навіть на третьому тижні після дебюту був найпопулярнішим серед глядачів, якщо зважати на дані всіх американських стримінгів.

«Фолаут» — єдиний серіал Prime Video, який тричі потрапляв на перше місце в рейтингу стримінгових трансляцій Nielsen. Друге і третє — у мультсеріалу «Блуї» (Disney+) та медичного серіалу «Анатомія Грей» (Hulu / Netflix) відповідно.

Перший сезон серіалу «Фолаут» вийшов на Amazon Prime Video 10 квітня і за перші 16 днів привернув увагу 65 мільйонів глядачів, що стало другим результатом в історії платформи (більше лише у серіалу «Володар перснів: Персні влади», що вийшов у 2022 році, а з другим сезоном дебютує вже 29 серпня).

«Фолаут» також отримав високі оцінки від критиків — з 93% на Rotten Tomatoes (нашу рецензію можна переглянути тут). На тлі успіху шоу зріс інтерес і до серії ігор: за даними Bethesda, у Fallout за день зіграли 5 млн людей, з них мільйон — у Fallout 76, яку ще 6 років тому оглядачі називали приреченою через низьку відвідуваність.

Серіал «Фолаут» заснований на однойменній франшизі відеоігор і, згідно з офіційним синопсисом, розповідає про виживання людства у ​​постапокаліптичному майбутньому у 2296 році — через 219 років після ядерної війни. Сюжет є частиною канону ігрової серії, але розповідає самостійну історію, побудовану навколо трьох ключових персонажів: молодої дівчини Люсі, жительки «Сховища 33», її батька та наглядача Сховища Генка, а також гуля-найманця Купера Говарда.

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Наразі Amazon офіційно подовжила «Фолаут» на 2 сезон.