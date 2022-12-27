Ентузіаст запустив Windows 7 на процесорі з частотою 5 МГц та Windows XP на CPU 1 МГц — ОС завантажувалися 28 хвилин та 3 години відповідно

Сьогодні вже не можна придбати новий процесор x86 з тактовою частотою менше ніж 1 ГГц – більшість процесорів для настільних ПК мають базову тактову частоту значно вище 2 ГГц, швидше за 3 ГГц. Однак у 1980-х роках процесори працювали на частоті у кілька МГц – IBM PC працював усього лише на 4,77 МГц.

Чи можна запустити сучасну Windows на процесорі з такою частотою? Розробник ПО і популярний ютубер NTDEV довів, що це можливо: він завантажив та зміг використовувати Windows 7, що вийшла у 2009 році, на процесорі Pentium-S, частоту якого було зменшено до 5 МГц – на 995 МГц нижче за мінімальні системні вимоги. У тестовій системі також було встановлено 128 МБ ОЗУ, що набагато менше за мінімальну вимогу Windows 7 у 1 ГБ.

У відео на YouTube NTDEV демонструє систему, яка насправді є віртуальною машиною, що працює в емуляторі 86Box. Демонстрація показує завантаження у Windows 7 Ultimate, запуск програми WCPUID, що відображає частоту 5,00 МГц, і навіть запуск «Блокнота». Відлік часу у відео прискорено, але за ним видно, що для появи робочого столу Windows 7 знадобилося понад 28 хвилин!

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Під час завантаження доступний вибір звичайного та безпечного режиму. NTDEV вибирає звичайний, але насправді він завантажується у безпечному – у процесі демонструються усі файли .sys, .dll та .exe у міру їх завантаження. Ентузіаст розповів Tom’s Hardware, що він відредагував конфігурацію завантаження, тому навіть вибір звичайного режиму призводить до завантаження у безпечному.

Щоб змусити Windows 7 завантажуватися та працювати з таким повільним процесором, NTDEV відключив масу драйверів та служб – у системі працюють лише три служби. Також довелося оминути систему авторизації.

«При частоті нижчій за 50 МГц екран входу в систему (logonUI) не хоче завантажуватися. Тому, щоб отримати доступ до командного рядка, мені довелося перевести ОС у стан псевдо-OOBE, змінивши реєстр та видаливши все у теці c:\windows\system32\oobe, щоб вона не завантажувалася».

OOBE – режим, який вмикається під час запуску інсталятора Windows. Немає меню «Пуск» або провідника Windows, але командний рядок доступний за натисканням Shift + F10.

Робочий стіл NTDEV, показаний у відео, позбавлений меню “Пуск”, шпалер, а вікна запускаються у найпростішому оформленні. Щоб запустити програму WCPUID/Real Time Clock Checker, необхідно було ввести шлях до неї у командному рядку. Так само було запущено і «Блокнот».

В один з моментів на відео NTDEV зміг запустити чотири різні програми: командний рядок, WCPUID, Winver (показує версію для Windows 7) і «Блокнот» з набраним текстом – вийшло дуже обмежене, але досить стабільне робоче середовище.

Ентузіаст розповів, що насправді він запускав Windows 7 та з тактовою частотою усього 3 МГц, але її функціональності було недостатньо для створення цікавого відео. Також був запуск Windows 7 всього з 36 МБ ОЗУ, але він обрав 128 МБ, щоб тестовій системі не був потрібний файл підкачування. Реально система використовувала під час демонстрації лише близько 70 МБ.

Віртуальна машина також використовує набагато менше місця для зберігання, ніж 16 ГБ, вказаних у системних вимогах Windows 7. Для розміщення даних використовується менш ніж 1 ГБ, а образ диска з .wim файлом для ОС займає менш як 350 МБ.

NTDEV не зупиняється на досягнутому та шукає способи змусити Windows 10 або Windows 11 працювати на процесорі з тактовою частотою менше ніж 1 ГГц. Йому вже вдалося змусити Windows XP працювати на частоті усього 1 МГц: «Ця штука завантажувалася 3 години!».