Ентузіасти зібрали ігровий ПК на 100 кг у вікторіанському радіаторі: RTX 5080 і Ryzen 7 9800X3D у комплекті

Олександр Федоткін

Billet Labs

Billet Labs завершила збірку свого ігрового ПК з чавунним радіатором у вікторіанському стилі вагою близько 100 кг.


Фахівець Billet Labs з рідинного охолодження ПК  Алекс оприлюднив відео з докладним оглядом збірки, відповідаючи на всі актуальні питання. За його словами, навіть за такого компонування система охолодження для GPU на кшталт RTX 5090, ймовірно, неможлива. Тому оптимальною була визнана комбінація 5080 з CPU Ryzen 7 9800X3D.

У відео Алекс пояснює, що цей ПК не виставковий екземпляр, а реальний ігровий ПК для нього самого. Радіатор охолодження сам по собі важить 81 кг, а з охолоджувальною рідиною всі 99 кг. Ключовим моментом проєктування було збереження візуальної привабливості та вікторіанського стилю. Однак однією з ключових проблем стала відсутність пласких поверхонь та отворів, до яких щось можна було б прикрутити.


Першим практичним кроком під час збирання стало 3D-сканування нижньої частини радіатора для створення точної 3D-моделі. На основі цієї моделі один з засновників компанії Фелікс Уре розробив високоточну систему кріплення для блоку живлення, материнської плати, відеокарти та іншого, надруковану на 3D-принтері. Двокомпонентний пластиковий корпус кріпиться до центральної опори радіатора за допомогою напівкруглих кріпильних елементів, що фіксують його у стабільному положенні.

Конструкція корпусу, розміщеного під верхньою панеллю, також передбачала місце для встановлення трьох надтонких 120-мм вентиляторів. Для з’єднання тепловидільних компонентів з радіатором і трубами Billet Labs обрала водяний блок Alphacool для RTX 5080 та власний прототип блоку охолодження процесора AM5. 

Таким чином основі компоненти включають:

  • CPU AMD Ryzen 7 9800X3D
  • GPU Nvidia GeForce RTX 5080
  • Материнська плата Gigabyte Aorus Pro B850i (Mini-ITX)
  • БП Enhance ENP 7660L-VT 600W Platinum Flex ATX
  • Охолодження: вікторіанський радіатор з купою мідних труб, насос, водяні блоки, 3 тонких вентилятори

Для кнопки живлення Фелікс Уре використав пружний важіль зі старовинної латуні. Його встановили в одному з бокових вентиляційних отворів радіатора за допомогою кріплення, зробленого на замовлення. З рештою вийшов вкрай незвичайний ПК, придатний як для ігор, так і для тестів на продуктивність. Під час випробувань за споживання системою 520 Вт упродовж понад години, температура води стабілізувалась на рівні нижче 30 °C. RTX 5080 досягала пікової температури у 75 °C під час найбільш екстремальних тестів.

Раніше ми писали, що Dell прикрутила болтами проблемний 16-контактний роз’єм живлення до відеокарти в готовому ПК. Між тим модер зібрав повноцінний ПК для ігор в компактному корпусі Xbox One S.

Міні-ПК Machenike Mini GTS отримав чотири вентилятора та відкидний дисплей

Джерело: Tom’sHardware

