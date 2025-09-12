Epic Games роздає топовий кіберпанк-слешер Ghostrunner 2

Новини Ігри 12.09.2025 comment views icon

Стартувала традиційна роздача Epic Games Store — на “полицях” три гри! Цього разу головним трофеєм стала Ghostrunner 2 — динамічний кіберпанк-слешер.

До наступного четверга, 18 вересня, роздають тайтли для різної аудиторії. Зокрема там представлено слешер від першої особи, покрокова стратегія та продовження головоломки, яку дарували минулого тижня.

Ghostrunner 2 — це продовження жорсткого кіберпанк-екшену, де гравець знову бере на себе роль Джекa — кіборга-вбивці. Після падіння Dharma Tower він стикається з новою небезпекою: фанатичним культом ШІ-ніндзя, які загрожують світовому порядку.У другій частині з’явився бойовий мотоцикл, відкриті рівні з варіативним проходженням і більше свободи у виборі стилю гри.

Другий подарунок — The Battle of Polytopia. Це яскрава покрокова стратегія у стилі 4X, де гравець керує племенем: досліджує карту, розвиває міста, відкриває технології та веде війни. Є два режими: Perfection — максимум очок за 30 ходів, і Domination — повне знищення суперників.

Третя гра в роздачі — Monument Valley 2, продовження культової головоломки з чудовою графікою. Цього разу гравець веде матір Ро та її доньку крізь сюрреалістичні простори, де кожен рівень — це візуальна розповідь. Розробники додали більше сюжетної глибини, зосередившись на темі родинних зв’язків. Стиль залишився мінімалістичним, натхненним Ешером, а геймплей — медитативним і художнім.

Паралельно в PS Store триває розпродаж, де Control: Ultimate Edition продають всього за ₴119. Ми для вас зібрали невеликий список тайтлів, які можна вихопити зі знижками до -90%. 

