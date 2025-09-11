У PS Store стартував розпродаж "Осінні пригоди" — Cuphead, Frostpunk та тисячі інших зі знижками до -90%

Depositphotos

PS Store офіційно розпочав нову акцію під тематичною назвою “Осінні пригоди”. Знижки отримали чимало пригодницьких ігор.

Розпродаж пропонує сотні знижок на ігри для PS4 та PS5: від невеликих 25% до солідних 90%. У добірці понад 140 сторінок ігор, тож знайти щось варте уваги — не проблема. “Осінні пригоди” триватимуть до 25 вересня.

Ми традиційно підготували невеликий перелік з цікавими тайтлами: дорожчими та дешевшими проєктами. Це не головний осінній розпродаж, а окрема акція зі знижками. Після 25 вересня, швидше за все, буде вже великий сезонний розпродаж — як зазвичай ближче до жовтня або на Гелловін.

Ігри дорожче ₴500 на розпродажі PS Store

Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition — ₴1 559 (-35%)

Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle — ₴1 559 (-60%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — ₴1 539 (-30%)

Forza Horizon 5 Deluxe Edition — ₴1 119 (-30%)

Horizon Zero Dawn Remastered — ₴899 (-40%)

Age of Empires 2: Definitive Edition – Standard — ₴699 (-30%)

Grounded — ₴699 (-50%)

Dead Island 2 Ultimate Edition — ₴689 (-70%)

Hazelight Bundle (It Takes Two + A Way Out) — ₴659 (-70%)

Blasphemous 2 – Mea Culpa Edition — ₴629 (-40%)

Cuphead & The Delicious Last Course — ₴615 (-30%)

Avatar: Frontiers of Pandora — ₴574 (-75%)

Dead Space Digital Deluxe Edition — ₴539 (-80%)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — ₴539 (-70%)

Ігри дешевше ₴500 на розпродажі PS Store

Assassin’s Creed The Ezio Collection — ₴449 (-70%)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition — ₴341 (-40%)

Back 4 Blood: Deluxe Edition — ₴329 (-90%)

Bully — ₴293 (-40%)

Bugsnax — ₴287 (-60%)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake — ₴259 (-60%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition — ₴247 (-85%)

Frostpunk: Complete Collection — ₴224 (-85%)

Dishonored: Death of the Outsider — ₴189 (-80%)

Kingdom Come: Deliverance — ₴189 (-80%)

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood — ₴162 (-75%)

Hotline Miami Collection — ₴162 (-75%)

Chorus — ₴159 (-80%)

DOOM + DOOM 2 — ₴131 (-60%)

Control: Ultimate Edition — ₴119 (-90%)

Зазначимо, що паралельно в Steam триває фестиваль політичних симуляторів. Там можна знайти Geo-Political Simulator, Crusader Kings та інші.