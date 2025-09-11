Новини Ігри 11.09.2025 comment views icon

У PS Store стартував розпродаж "Осінні пригоди" — Cuphead, Frostpunk та тисячі інших зі знижками до -90%

Маргарита Юзяк

У PS Store стартував розпродаж "Осінні пригоди" — Cuphead, Frostpunk та тисячі інших зі знижками до -90%
PS Store офіційно розпочав нову акцію під тематичною назвою “Осінні пригоди”. Знижки отримали чимало пригодницьких ігор.

Розпродаж пропонує сотні знижок на ігри для PS4 та PS5: від невеликих 25% до солідних 90%. У добірці понад 140 сторінок ігор, тож знайти щось варте уваги — не проблема. “Осінні пригоди” триватимуть до 25 вересня.

Ми традиційно підготували невеликий перелік з цікавими тайтлами: дорожчими та дешевшими проєктами. Це не головний осінній розпродаж, а окрема акція зі знижками. Після 25 вересня, швидше за все, буде вже великий сезонний розпродаж — як зазвичай ближче до жовтня або на Гелловін.

Ігри дорожче ₴500 на розпродажі PS Store

  • Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition — ₴1 559 (-35%)
  • Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle — ₴1 559 (-60%)
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — ₴1 539 (-30%)
  • Forza Horizon 5 Deluxe Edition — ₴1 119 (-30%)
  • Horizon Zero Dawn Remastered — ₴899 (-40%)
  • Age of Empires 2: Definitive Edition – Standard — ₴699 (-30%)
  • Grounded — ₴699 (-50%)
  • Dead Island 2 Ultimate Edition — ₴689 (-70%)
  • Hazelight Bundle (It Takes Two + A Way Out) — ₴659 (-70%)
  • Blasphemous 2 – Mea Culpa Edition — ₴629 (-40%)
  • Cuphead & The Delicious Last Course — ₴615 (-30%)
  • Avatar: Frontiers of Pandora — ₴574 (-75%)
  • Dead Space Digital Deluxe Edition — ₴539 (-80%)
  • Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — ₴539 (-70%)

Ігри дешевше ₴500 на розпродажі PS Store

  • Assassin’s Creed The Ezio Collection — ₴449 (-70%)
  • Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition — ₴341 (-40%)
  • Back 4 Blood: Deluxe Edition — ₴329 (-90%)
  • Bully — ₴293 (-40%)
  • Bugsnax — ₴287 (-60%)
  • Brothers: A Tale of Two Sons Remake — ₴259 (-60%)
  • Jurassic World Evolution Deluxe Edition — ₴247 (-85%)
  • Frostpunk: Complete Collection — ₴224 (-85%)
  • Dishonored: Death of the Outsider — ₴189 (-80%)
  • Kingdom Come: Deliverance — ₴189 (-80%)
  • Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood — ₴162 (-75%)
  • Hotline Miami Collection — ₴162 (-75%)
  • Chorus — ₴159 (-80%)
  • DOOM + DOOM 2 — ₴131 (-60%)
  • Control: Ultimate Edition — ₴119 (-90%)

Зазначимо, що паралельно в Steam триває фестиваль політичних симуляторів. Там можна знайти Geo-Political Simulator, Crusader Kings та інші.

