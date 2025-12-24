Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania

Epic Games Store / Bloodstained: Ritual of the Night

Epic Games Store запустив нову безплатну роздачу, але цього разу треба поквапитися, щоб вона опинилася у вашій бібліотеці. Забрати її можна лише сьогодні до 18:00.

Після цього гра знову коштуватиме 879₴. Готичну метроїдванію від творця Castlevania роздають в межах різдвяно-новорічної акції від Epic Games, який до 31 грудня щодня віддає різноманітні тайтли. Магазин вже встиг подарувати екшн-гру Paradise Killer, симулятор магазину Sorry We’re Closed, шутер Blood West, екшн-RPG Eternights та екшн-roguelike Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Тепер черга дійшла до Bloodstained: Ritual of the Night — готичної метроїдванії від Коджі Іґараші, одного з ключових авторів класичних Castlevania. Це екшн-RPG з видом збоку у дусі класичних метроїдваній. Гравець керує Міріам — сиротою, проклятою алхімією, яка поступово кристалізує її тіло. Якщо вам знайома Blasphemous, то ви могли бачити її камео в доповненні Strife and Ruin. Щоб вижити, вона вирушає в демонічний замок, створений її колишнім другом Гебелем.

Фанати жанру метроїдванії одразу впізнають особливості геймплею. Проходження точиться навколо дослідженні великої мапи, повернення в знайомі зони та поступовому відкритті нових шляхів через здібності й предмети. Бої відбуваються у реальному часі, гра має елементи платформингу, RPG-систему та розвинений крафт. Можна створювати спорядження, готувати їжу для бонусів і комбінувати магічні “шарди”, які дають активні й пасивні здібності.

Система бою дозволяє грати по-різному: від ближнього бою мечами й кинджалами до магічних атак і ударів з дистанції. У кожного типу зброї власні рухи й комбінації, а спеціальні техніки активуються через команди кнопок. У середньому Bloodstained: Ritual of the Night проходиться за 14–20 годин, а для повного завершення й 100% дослідження може знадобитися понад 35 годин. Або навіть більше, якщо будете вмирати кожні два кроки. У Steam гра має 93% позитивних відгуків.

Проєкт також доступний на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch і ПК через Steam та GOG, але безплатно лише зараз і лише в Epic Games Store. Крім того, на 2026 рік вже анонсовано нову частину серії Bloodstained: The Scarlet Engagement.