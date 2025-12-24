Новини Ігри 24.12.2025 comment views icon

Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania

Epic Games Store / Bloodstained: Ritual of the Night

Epic Games Store запустив нову безплатну роздачу, але цього разу треба поквапитися, щоб вона опинилася у вашій бібліотеці. Забрати її можна лише сьогодні до 18:00.

Після цього гра знову коштуватиме 879₴. Готичну метроїдванію від творця Castlevania роздають в межах різдвяно-новорічної акції від Epic Games, який до 31 грудня щодня віддає різноманітні тайтли. Магазин вже встиг подарувати екшн-гру Paradise Killer, симулятор магазину Sorry We’re Closed, шутер Blood West, екшн-RPG Eternights та екшн-roguelike Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Тепер черга дійшла до Bloodstained: Ritual of the Night — готичної метроїдванії від Коджі Іґараші, одного з ключових авторів класичних Castlevania. Це екшн-RPG з видом збоку у дусі класичних метроїдваній. Гравець керує Міріам — сиротою, проклятою алхімією, яка поступово кристалізує її тіло. Якщо вам знайома Blasphemous, то ви могли бачити її камео в доповненні Strife and Ruin. Щоб вижити, вона вирушає в демонічний замок, створений її колишнім другом Гебелем.

Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця CastlevaniaEpic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця CastlevaniaEpic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania

Фанати жанру метроїдванії одразу впізнають особливості геймплею. Проходження точиться навколо дослідженні великої мапи, повернення в знайомі зони та поступовому відкритті нових шляхів через здібності й предмети. Бої відбуваються у реальному часі, гра має елементи платформингу, RPG-систему та розвинений крафт. Можна створювати спорядження, готувати їжу для бонусів і комбінувати магічні “шарди”, які дають активні й пасивні здібності.

Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця CastlevaniaEpic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця CastlevaniaEpic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania

Система бою дозволяє грати по-різному: від ближнього бою мечами й кинджалами до магічних атак і ударів з дистанції. У кожного типу зброї власні рухи й комбінації, а спеціальні техніки активуються через команди кнопок. У середньому Bloodstained: Ritual of the Night проходиться за 14–20 годин, а для повного завершення й 100% дослідження може знадобитися понад 35 годин. Або навіть більше, якщо будете вмирати кожні два кроки. У Steam гра має 93% позитивних відгуків.

Проєкт також доступний на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch і ПК через Steam та GOG, але безплатно лише зараз і лише в Epic Games Store. Крім того, на 2026 рік вже анонсовано нову частину серії Bloodstained: The Scarlet Engagement.

