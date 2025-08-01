Новини Ігри 01.08.2025 comment views icon

Epic Games Store безплатно віддає одну з найвище оцінених ігор в 2025 році

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Epic Games Store безплатно віддає одну з найвище оцінених ігор в 2025 році
Depositphotos

Epic Games Store оновила традиційну роздачу — наразі платформа роздає дві гри. Серед них проєкт від легендарної студії, про яку дуже схвально відгукуються користувачі.

Безплата роздача звершиться о 18:00 наступного четверга 7 серпня. Після цього геймери зможуть забрати симулятор диспетчера екстреної служби 112 Operator і екшен про перегони Road Redemption.

Отже, перший тайтл з роздачі має назву Pilgrims — це гра в жанрі пригодницького квесту з елементами головоломки та інтерактивної казки. Вона розповідає про мандрівника, якому треба зловити пташку та обміняти її на човен. Але схопити крилату істоту буде дуже важко.

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Що особливо цікаво в ній — інді-арт стиль з  ручною мальованою графікою, який нагадує ілюстрації до (моторошних) дитячих книжок. Pilgrims випустила чеська студія Amanita Design, яка відома за квестами Samorost, Machinarium та іншими. У Steam 96% користувачів позитивно оцінили гру, а на Metacritic оцінка нижча — 73 балів.

Також Epic Games Store роздає Keylocker — мікс ритм-гри та JRPG з графікою у стилі кіберпанку, натхненна Chrono Trigger і Mario & Luigi RPG. За сюжетом, у далекому майбутньому на Сатурні заборонена музика. Героїня ВоВо виступає проти режиму та підпільно створила гурт. Свій небезпечний шлях до пошуку правди вона розділяє з другом — роботизованим барабанником.

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Ігровий процес виглядає так: треба обрати клас (Hacker, Samurai, Sequencer), що впливає на сюжет, а потім вступати в бої. Але вони не стануть неочікуваним сюрпризом, бо на мапі видно ворогів. Користувачі позитивно відгукаються про візуальний стиль, музику та бойову систему. Проте критикують за повторюваність боїв і складність. У Steam гра має 87% позитивних відгуків, а на Metacritic — 69/100.

Паралельно в Steam триває фестиваль перегонів, де можна знайти тайтли від драйвових аркад до реалістичних автосимуляторів. ITC традиційно підготувало добірку ігор від ₴18 до майже ₴500.

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