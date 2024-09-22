Епізодичний персонаж «Дюна: частина друга» гратиме значну роль у третьому фільмі

Режисер Дені Вільньов розповів про важливого персонажу фільму за книгою Френка Герберта «Дюна: Месія». У другій стрічці в неї було лише невеличке камео.

Режисер розповідає, що Алія, героїня Ані Тейлор-Джой матиме більш значну роль у третій «Дюні». На відміну від творів Герберта, у подіях перших двох фільмах маленька сестра Пола Атріда не з’являлася та навіть ще не народилася. Камео акторки пов’язане з видіннями Пола про майбутнє, а про поточні події вона дізнається у череві матері.

Раніше Вільньов казав: «Знімання з Анею в Африці були чимось більш ніж чарівним.Її щедрість, відвертість та пристрасть справді зворушили мене. Я не можу дочекатися, щоб повернутися з нею на Арракіс». За словами Тейлор-Джой, вона зустрілася з режисером перед тим, як полетіла в Австралію знімати «Фуріозу» та запевнила його, що зможе встигнути, побувати в Австралії та Абу-Дабі, щоб отримати коротку сцену у стрічці.

«Аня стала Алією, як тільки я з нею познайомився. Насправді я зрозумів постфактум, що вона завжди була Алією. Аня відчуває себе не з цього світу, ніби вона належить до якогось іншого виміру, на один крок у мрію», — розповідає Вільньов.

Алія, яка стала суперістотою ще у череві Джессіки, відіграватиме більш помітну роль у «Дюна: Месія». До часу подій вона стане впливовою фігурою та матиме значну політичну владу. Її дії та рішення матимуть кардинальні наслідки, що зробить її одним з головних персонажів фільму. Відповідно це позначиться на екранному часі.

Дені Вільньов працює над третім фільмом «Дюна» вже через кілька місяців після виходу другої частини. Стрічка поки не отримала дати виходу, але Warner Bros. у червні оприлюднила графік, за яким наступний фільм режисера вийде 18 грудня 2026 року. Невідомо, чи це саме третя «Дюна», адже канадський режисер раніше казав, що волів би попрацювати до цього над чимось іншим.

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Джерела: GameRant, Variety