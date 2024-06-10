«Погані хлопці 4» дебютували з касою у $105 млн, тоді як «Фуріоза» ледь дотягнула до $144 млн у третій вікенд

Четвертий фільм франшизи «Погані хлопці» з Віллом Смітом та Мартіном Ловренсом потужно стартував у прокаті, заробивши у дебютний вікенд $105 млн (при бюджеті у $100 млн).

$48,6 млн заробітків прийшлись на закордонні ринки, що трохи менше результатів попередника 2020 року «Погані хлопці назавжди» з $50,3 млн. Водночас дебют четвертого фільму франшизи з офіційною назвою «Погані хлопці: Все або нічого» був на 58% кращий за широко прорекламований приквел Шаленого Макса «Фуріозу». На сьогодні стрічка Warner Bros. з Анею Тейлор-Джой в головній ролі все ще далека від прибутковості (враховуючи бюджет у $164 млн) й додала з-за кордону у третій вікенд всього $13,7 млн до загальної каси у $144,4 млн.

В «Королівства планети мавп» — теж пристойний куш у $359,8 млн зі всього світу, тоді як «Ґодзілла та Конг: Нова імперія» став новим рекордсменом MonsterVerse з касою у $570 млн (раніше найкасовішим фільмом серії був «Конг: Острів Черепа» 2017 року).

Головним світовим дебютантом наступних вихідних (в Україні прем’єра запланована на 13 червня) стане анімаційний реліз Disney/Pixar «Думками навиворіт 2» із пакетом нових емоцій, включно з Тривожністю — оригінал заробив $858 млн у світовому прокаті, а на премії «‎Оскар» у 2016-му році його відзначили як найкращий анімаційний фільм.