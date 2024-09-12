Серіал «Дюна: Пророцтво» буде «не таким дитячим», як «Зоряні війни» — деталі від акторки Емілі Вотсон

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Серіал дебютує цієї осені, зосередившись на становленні ордену Бене Ґессерит і подіях, що відбувались за тисячі років до подій фільмів «Дюна» Дені Вільньова.

Одна з головних ролей у серіалі відведена лідерці сестринства Валі Гарконнен, яка стане ключовим гравцем у початку ворожнечі між Гарконненами та Атрідами. Її зіграла Емілі Вотсон, яка поділились у новому інтерв’ю деякими подробицями майбутнього шоу.

«Це дуже цікава історія, не дитяча… не схожа на “Зоряні війни”. В ній є моральна складність», — заявила Вотсон в коментарі Total Film. «Було чудово потрапити в цей світ із впевненістю, що я маю набір навичок, щоб зробити все справжнім».

«Дюна» і «Зоряні війни» — дві непов’язані між собою науково-фантастичні саги. Водночас, як зазначає сайт GameSpot, адаптація «Дюни» Девіда Лінча 1984 року «мала нещастя вийти слідом за оригінальною трилогією “Зоряних війн”, тож деякі глядачі не хотіли її сприймати».

Серіал «Дюна: Пророцтво», який екранізує роман Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона «Орден сестер Дюни», початково був заявлений під назвою «Дюна: Сестринство» (згодом її оновили на «Дюна: Пророцтво»). Шоу пройшло тривалий шлях до екранізації, який включав численні зміни шоуранерів і творче перезавантаження: в листопаді 2022 року Даян Адему-Джон припинила роботу як співавторка серіалу, але залишилась на посаді виконавчої продюсерки, а у 2023 році з проєкту пішли режисер Юган Ренк (серіал «Чорнобиль») та виконавиця однієї з головних ролей, акторка Ширлі Гендерсон.

Наразі в ролі виконавчого продюсера та шоуранера виступає Елісон Шапкер. Анна Ферстер також стала виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів, включно з першим. Серіал створений спільно стримінговим сервісом Max і Legendary Television (Legendary також продюсує франшизу фільму).

Окрім Вотсон у серіалі знялися Олівія Вільямс, Тревіс Фіммел (який втілить роль головного лиходія), Джоді Мей, Марк Стронг, Сара-Софі Буссніна, Джош Хьюстон, Хлоя Ліа, Джейд Анука, Фейліанн Каннінгем, Едвард Девіс, Іфа Гайндс, Кріс Мейсон і Шалом Бруне-Франклін.

Перший фільм «Дюна» від Дені Вільньова дебютував у 2021 році, а друга частина вийшла у березні 2024-го. Разом вони заробили в прокаті понад $1,1 млрд — третя «Дюна» наразі у розробці.

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Прем’єра серіалу «Дюна: Пророцтво», перший сезон якого складатиметься з 6 епізодів, запланована на листопад.

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