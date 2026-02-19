Карл Урбан: "Хлопаки" готують смерть важливих персонажів зі старту 5 сезону

5-й сезон завершить серіал “Хлопаки” і продовжить події не лише четвертого сезону, а й другого сезону спін-офу “Покоління Ві”. За офіційним синопсисом, світ опиняється під контролем Хоумлендера, який керує США через власні непередбачувані рішення. Частина команди опиняється в ув’язненні: Енні намагається чинити опір, Кіміко зникає, а Бутчер готовий використати вірус, що знищить всіх Супер.

У трейлері “Хлопаки” готуються до відкритої війни з Хоумлендером, якого грає Ентоні Старр. Також до своєї ролі повертається Солдатик у виконанні Дженсена Еклза, який перебуває під наглядом суперлиходія. Головна інтрига — чи загине сам Хоумлендер.





У серіалі є кілька персонажів, які прагнуть його зупинити: Бутчер, Стен Едгар, Енні, Х’юї, а також Марі з “Покоління Ві”, яка керує кров’ю і теоретично здатна вбити антагоніста. Водночас шоуранер Ерік Кріпке раніше казав, що не варто чекати на появу Марі як “deus ex machina” Це літературний прийом, коли несподіване зовнішнє втручання раптово вирішує складну ситуацію., бо вона ще не опанувала свої сили.

Заяви Урбана натякають, що фінал буде кривавим і швидким. Швидше за все, смерті можуть стосуватися як другорядних, так і ключових героїв. Сюжет підводить всіх до великого зіткнення з Хоумлендером.

Прем’єра фінального сезону серіалу “Хлопаки” запланована на 8 квітня 2026 року. Його знімання вже завершено.