tradfi
Новини Кіно 19.02.2026 comment views icon

Карл Урбан: "Хлопаки" готують смерть важливих персонажів зі старту 5 сезону

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Карл Урбан: "Хлопаки" готують смерть важливих персонажів зі старту 5 сезону
Карл Урбан з серіалу "Хлопаки"

Актор Карл Урбан закликає фанатів морально готуватися: 5-й сезон серіалу “Хлопаки” принесе смерті важливих персонажів з перших серій.


Актор, який грає Біллі Бутчера, в інтерв’ю Variety сказав, що глядачам треба бути готовими до подій, що будуть шокувати.

“У кожному сезоні, але особливо цього, вже з першої серії думаєш: вау. Ніхто не в безпеці. Смерті від самого старту. Поїхали! Останній сезон! Все поставлено на мапу!” — каже Карл Урбан.

5-й сезон завершить серіал “Хлопаки” і продовжить події не лише четвертого сезону, а й другого сезону спін-офу “Покоління Ві”. За офіційним синопсисом, світ опиняється під контролем Хоумлендера, який керує США через власні непередбачувані рішення. Частина команди опиняється в ув’язненні: Енні намагається чинити опір, Кіміко зникає, а Бутчер готовий використати вірус, що знищить всіх Супер.

У трейлері “Хлопаки” готуються до відкритої війни з Хоумлендером, якого грає Ентоні Старр. Також до своєї ролі повертається Солдатик у виконанні Дженсена Еклза, який перебуває під наглядом суперлиходія. Головна інтрига — чи загине сам Хоумлендер.


У серіалі є кілька персонажів, які прагнуть його зупинити: Бутчер, Стен Едгар, Енні, Х’юї, а також Марі з “Покоління Ві”, яка керує кров’ю і теоретично здатна вбити антагоніста. Водночас шоуранер Ерік Кріпке раніше казав, що не варто чекати на появу Марі як “deus ex machina”Це літературний прийом, коли несподіване зовнішнє втручання раптово вирішує складну ситуацію., бо вона ще не опанувала свої сили.

Заяви Урбана натякають, що фінал буде кривавим і швидким. Швидше за все, смерті можуть стосуватися як другорядних, так і ключових героїв. Сюжет підводить всіх до великого зіткнення з Хоумлендером.

Прем’єра фінального сезону серіалу “Хлопаки” запланована на 8 квітня 2026 року. Його знімання вже завершено.

Спецпроєкти
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

З тим самим гумором і жорстокістю: серіал “Хлопаки” анонсував власну відеогру

Джерело: IGN

Популярні новини

arrow left
arrow right
Джордж Р. Р. Мартін передав сценаристам "Лицаря сімох королівств" начерки 12 нових історій про Дунка та Егга
Шоураннер серіалу "Лицар сімох королівств" має план на 8-10 сезонів: половина з "малим" Еггом і події через 10 років
Не "Гра престолів", але весело: критики оцінили "Лицар сімох королівств" у 84% на Rotten Tomatoes
У першому сезоні серіалу "Гаррі Поттер" буде лише голос Волдеморта, — інсайдер
Третій сезон "Фолаут" почнуть знімати достроково: на 2 місяці раніше, ніж планувалось
Фінал скоро: Netflix анонсував 5-й сезон "Відьмака" на 2026 рік і розкрив синопсис
"Дивні дива" змусили Apple оновити графік виходу серіалу "Плюрибус" — фінал вийде раніше
"Люди вмовляли мене піти з шоу": новий Дамблдор з "Гаррі Поттера" назвав погляди Джоан Роулінг на трансгендерів "незрозумілими"
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
"Детектив Холе": перші кадри серіалу Netflix за романом Ю Несбе
Джордж Мартін хотів, щоб "Лицар сімох королівств" був 2-годинним фільмом
Hollywood Reporter: HBO працює над продовженням "Гри престолів" за участі Ар'ї Старк
"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів
Керівник HBO сумнівається, що серіал "Останні з нас" отримає 4 сезон
Другий сезон "Фолаут" подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam
На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою
Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
Netflix подовжив серіал-виживач "До останнього самурая" на 2-й сезон
"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"
Серіал "Гаррі Поттер" вийде за межі книг і зробить Драко "багатовимірним"
Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати