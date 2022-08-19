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Ethereum подорожчав на 106% відносно червневого мінімуму перед очікуваним у вересні переходом блокчейну на Proof of Stake

Ethereum подорожчав на 106% відносно червневого мінімуму перед очікуваним у вересні переходом блокчейну на Proof of Stake

Від моменту максимального падіння у середині червня зростання Етеріуму значно перевершило збільшення вартості Біткоїна – інвестори очікують істотного оновлення блокчейна цієї криптовалюти.

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Згідно з даними CoinDesk, 19 червня Біткоїн досяг мінімуму у $17 601 та зріс від тої пори приблизно на 31%.

 

Ethereum подорожчав на 106% відносно червневого мінімуму перед очікуваним у вересні переходом блокчейну на Proof of Stake

Ефір також досягнув нещодавнього мінімуму 19 червня на рівні $880,93 та зріз з того часу на 106%.

Ethereum подорожчав на 106% відносно червневого мінімуму перед очікуваним у вересні переходом блокчейну на Proof of Stake

Велика різниця у темпі зростання двох криптовалютів зводиться до одного важливого фактора: важливого оновлення блокчейна Етеріума.

Оновлення Ethereum, що довго відкладалося, яке називають «злиттям», має відбутися 15 вересня. Блокчейн перейде від так званої системи доказу роботи (Proof of Work) на модель, що зветься доказом частки володіння (Proof of Stake). Цей крок зробить мережу Етеріуму швидшою та менш енерговитратною.

«Блокчейн, що позиціонує себе енергоефективним, завжди буде привертати увагу мас, і саме тому Ефір «дме у власні вітрила» перед злиттям, переходом до доказу частки», – сказав Ентоні Тренчев, співзасновник платформи для торгівлі криптовалютами Nexo.

Ethereum подорожчав на 106% відносно червневого мінімуму перед очікуваним у вересні переходом блокчейну на Proof of Stake

Біткоїн та Етеріум, як і раніше, оцінюються більш ніж на 60% нижче своїх рекордних максимумів у листопаді. Галузь страждає від численних банкрутств та проблем з ліквідністю, а також невдалих проектів, що у сукупності призвели до втрати ринком $2 трлн з моменту досягнення осіннього піку.

Частина аналітиків очікуює припинення зростання Ефіру на позначці близько $2000, інші пророкують йому подальше зростання через відсутність у серпні засідань Федерального комітету з відкритих ринків США. Будь-які затримки майбутнього оновлення блокчейна негативно позначаться на зростанні, проте навіть у цьому випадку його темпи будуть вищими, ніж у Біткоіна.

Курс біткоїну вперше з середини червня ненадовго піднявся вище $25 тисяч, а Ethereum — вище $2 тисяч

Джерело: CNBC


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