Evie – смарткільце для жінок від Movano за $300 – відстежує пульс, SpO2, тривалість менструального циклу та спалені калорії

Movano анонсує розумне кільце Evie, яке контролює жіноче здоров’я, і вийде на ринок у кінці 2023 року.

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Основні функції смарткільця Evie допоможуть відстежувати:

частоту серцевих скорочень у стані спокою;

зміни серцевого ритму;

SpO2 (насичення крові киснем);

частоту дихання;

температуру шкіри;

менструальний цикл та овуляцію, а також їх симптоми;

активність (кроки, спалені калорії);

стадії та тривалість сну;

настрій.

Щодо решти деталей продукту поки нічого невідомо — Movano обіцяє представити розумне кільце на виставці CES наступного тижня. Крім того, компанія стверджує, що планує отримати дозвіл FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) для продукту, однак коли це станеться не уточнює:

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«Ми плануємо подати заявку на вимірювання пульсоксиметрії після завершення успішного випробування гіпоксії в жовтні 2022 року, де була продемонстрована точність клінічних показників SpO2 і частоти серцевих скорочень, що відповідають консенсусному стандарту FDA. У той час як деякі продукти мають дозвіл FDA лише для певного програмного забезпечення (наприклад ECG та Afib), Evie розроблено відповідно до нормативних стандартів і створено на підприємстві з виробництва медичних пристроїв, яке відповідає стандартам ISO13485 і cGMP».

У Movano наголошують, що кільце надасть «надійну та персоналізовану інформацію» жінкам, яка допоможе їм «встановити зв’язок між причиною та наслідком» у своєму самопочутті. Крім того, Evie надаватиме «дані, які клініцисти можуть вважати надійними для лікування пацієнтів».

Очевидно, це врешті-решт це змінює правила у грі – коли компанії переходять від простого споживчого простору до чогось, що трохи серйозніше сприймається серед медичних працівників, страхових компаній тощо.

«Як медичний пристрій, Evie виходить за межі інших подібних пристроїів на ринку, і ми віримо, що він здатний змінити життя жінок і загальний стан їх здоров’я. Ми об’єднуємо медичні біометричні дані в зручному та сучасному пристрої для носіння, який дозволяє жінкам взяти на себе відповідальність за своє здоров’я», – сказав генеральний директор Джон Мастрототаро в пресрелізі.

Очікується, що продукт вийде у 2023 році, коштуватиме близько 300 доларів і не стягуватиме додаткової плати за передплату.

Джерело: Techcrunch