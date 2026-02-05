tradfi
"F1" з Бредом Піттом отримає сиквел як найкасовіший фільм Apple TV

Постер "F1: Фільм"

Найуспішніший фільм Apple TV може отримати продовження. Принаймні на це прозоро натякнули топменеджери Apple та Formula 1 під час спеціального заходу для преси.


Під час Apple TV press day компанія анонсувала низку фільмів і серіалів, прем’єри яких заплановані на 2026 рік, а також продовження кількох уже популярних серіалів. Наприкінці події старший віцепрезидент Apple з сервісів Едді К’ю провів коротку сесію запитань і відповідей, зачитуючи запитання журналістів з iPad.

Повідомляється, що останнє запитання К’ю озвучив разом із генеральним директором Formula 1 Стефано Доменікалі, який, за словами організаторів, “прилетів з Європи напередодні спеціально для цього заходу”.

“У мене є ще одне запитання, яке вони поставили, — сказав К’ю. — Це моє улюблене запитання, і воно ніби бумеранг, бо відповідати будемо обидва: чи буде ще один фільм про Formula 1 з огляду на успіх і те, наскільки чудовим був перший фільм?”

Першим відповів Доменікалі.


“Слідкуйте за новинами, — заінтригував він. — Ми розповімо вам більше в майбутньому. Ніколи не кажіть “ніколи”. Але нам потрібно краще осмислити успіх цього фільму, адже це було щось унікальне. А якщо думати про новий, він має бути справді, дуже, дуже хорошим. Тому, якщо це й станеться, точно не наступного року. Але, можливо, наступного року ми знову будемо тут, і, сподіваюся, нам буде що анонсувати”.

Едді К’ю, своєю чергою, скористався моментом, щоб нагадати про ексклюзивну угоду Apple на трансляцію гонок Formula 1 у США.

“У мене є для цього чудовий анонс. Цього року на Apple TV у нас буде 24 фільми про F1”, — сказав він, маючи на увазі кількість етапів чемпіонату в новому сезоні. “Я не знаю, чим усе закінчиться, і це найкраща несценарна драма, яка тільки може бути у світі”.

Хоча жоден із керівників прямо не підтвердив роботу над сиквелом “F1: Фільм” / F1: The Movie, їхня відвертість щодо потенційного продовження виглядає нетипово відкритою. З огляду на комерційний і критичний успіх фільму це не виглядає несподівано.

Більше того, сам факт, що К’ю вирішив зачитати саме це запитання, можна вважати чітким сигналом: Apple зацікавлена підтримувати розмову про можливий сиквел.

“F1: Фільм” номінований на “Оскар” у категоріях “Найкращий фільм року”, “Найкращий звук”, “Найкращі візуальні ефекти” та “Найкращий монтаж”. Загалом стрічка вже отримала 15 нагород, зокрема перемогу в категорії Best Country Solo Performance на церемонії “Ґреммі”, що відбулася минулої неділі.

Джерело: 9to5mac

