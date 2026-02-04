tradfi
Новини Ігри 04.02.2026 comment views icon

Розробник "засвітив" фінал нової Fable на екрані свого ПК

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Розробник "засвітив" фінал нової Fable на екрані свого ПК

Розробник Fable під час презентації Developer Direct 2026 випадково показав на екрані свого ПК файл, який може прямо вказувати на одну з кінцівок гри.


Як і в оригінальній трилогії, перезавантаження Fable будується на виборі гравця. Різні рішення впливають на сюжет і долю Альбіону, тож наявність кількох фіналів очікувана. Цього разу фанати могли побачити конкретну деталь фіналу ще до релізу, на яку першочергово звернув увагу користувач Reddit під ніком FE4IZ.

На одній із вкладок з презентації вдалося розгледіти назву файлу: “BOOK_ILLUSTRATION_EPILOGUE_BOWERSTONE AFTERMATH_DESTROYED.psd”. Вона напряму натякає на епілог і “наслідки” для Бауерстоуна після знищення. Це означає, що вірогідно гра матиме фінал, в якому місто або серйозно постраждає, або буде повністю зруйноване. Такі сценарії залежать від рішень гравця, які в новій частині ще більше розвинули.

Розробник "засвітив" фінал нової Fable на екрані свого ПК
Скриншот із вкладками розробника Fable

У тексті, який ледве видно на екрані, можна розібрати фразу: “значною мірою через втрату національних пам’яток…”. Це, ймовірно, уривок з епілогу, де пояснюється, як події гри змінили Альбіон і чому одна з головних локацій серії більше не така, якою її всі знали. Як пише The Gamer, формат нагадує епілоги у стилі Fallout зі слайд-шоу з малюнками та текстом, який підсумовує наслідки вибору гравця. Назва файлу BOOK_ILLUSTRATION може може вказувати на “книжкову” подачу фіналу або серію ілюстрацій із підписами.


Фанати також помітили вкладку з файлом “BOOK_ILLUSTRATION_KILL_BALVERINE”. У цей момент на екрані видно малюнок білого перевертня, пронизаного мечем. Це може бути частиною епілогу або окремою сценою, яка показує наслідки того, що гравець знищив чи проігнорував перевертнів у світі гри.

Достовірно неможливо сказати наскільки ці файли пов’язані з фінальними рішеннями. Не виключено, що це внутрішні матеріали, які не мають прямого відношення до фіналу або можуть змінитися до релізу. Принаймні на одному з етапів розробки команда розглядала різні варіанти розвитку світу, і навіть можливе знищення Бауерстоуна.

Реліз Fable запланований на осінь 2026 року.

Спецпроєкти
Як впровадити LLM у свій сервіс та «приручити» галюцинації моделі: гайд від продуктової IT‑компанії
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості

Джерело: The Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
В мережі з'явився список можливих роздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 та ще 13 ігор
Naughty Dog з осені ввела 7-тижневий кранч для розробників Intergalactic, аби демо було готове в грудні
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність
Minecraft 2.0: модер запустив Windows 95 всередині нової гри Hytale
Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”
Half-Life 3 вийде навесні 2026 року як лаунч-тайтл для Steam Machine, — інсайдер
Гру можна знищити в один клік: Steam видалив горор з 82% рейтингу через єдину скаргу
Три години в Resident Evil Requiem: журналісти поділились першими враженнями від гри
Баг у Steam перезаписує завантажену гру, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою
Obsidian хоче скоротити розробку ігор до 3-4 років використанням "старих" технологій
Steam Machine буде дорогою: ритейлери “засвітили” ціну
Тодд Говард назвав улюблену фракцію Fallout та розповів, як коронна фраза гри ледь не зникла з серіалу
IO Interactive перенесла реліз 007 First Light на "стару" дату GTA 6
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Ветерани Diablo 1 і 2 анонсували Darkhaven — ізометричну екшн-RPG у сетингу темного фентезі
Клієнт Steam став повністю 64-бітним
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
Понад 50% геймерів PS5 закинули ремастер Oblivion після 15 годин гри
Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати