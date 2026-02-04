Розробник "засвітив" фінал нової Fable на екрані свого ПК

Розробник Fable під час презентації Developer Direct 2026 випадково показав на екрані свого ПК файл, який може прямо вказувати на одну з кінцівок гри.





Як і в оригінальній трилогії, перезавантаження Fable будується на виборі гравця. Різні рішення впливають на сюжет і долю Альбіону, тож наявність кількох фіналів очікувана. Цього разу фанати могли побачити конкретну деталь фіналу ще до релізу, на яку першочергово звернув увагу користувач Reddit під ніком FE4IZ.

На одній із вкладок з презентації вдалося розгледіти назву файлу: “BOOK_ILLUSTRATION_EPILOGUE_BOWERSTONE AFTERMATH_DESTROYED.psd”. Вона напряму натякає на епілог і “наслідки” для Бауерстоуна після знищення. Це означає, що вірогідно гра матиме фінал, в якому місто або серйозно постраждає, або буде повністю зруйноване. Такі сценарії залежать від рішень гравця, які в новій частині ще більше розвинули.

У тексті, який ледве видно на екрані, можна розібрати фразу: “значною мірою через втрату національних пам’яток…”. Це, ймовірно, уривок з епілогу, де пояснюється, як події гри змінили Альбіон і чому одна з головних локацій серії більше не така, якою її всі знали. Як пише The Gamer, формат нагадує епілоги у стилі Fallout зі слайд-шоу з малюнками та текстом, який підсумовує наслідки вибору гравця. Назва файлу BOOK_ILLUSTRATION може може вказувати на “книжкову” подачу фіналу або серію ілюстрацій із підписами.





Фанати також помітили вкладку з файлом “BOOK_ILLUSTRATION_KILL_BALVERINE”. У цей момент на екрані видно малюнок білого перевертня, пронизаного мечем. Це може бути частиною епілогу або окремою сценою, яка показує наслідки того, що гравець знищив чи проігнорував перевертнів у світі гри.

Достовірно неможливо сказати наскільки ці файли пов’язані з фінальними рішеннями. Не виключено, що це внутрішні матеріали, які не мають прямого відношення до фіналу або можуть змінитися до релізу. Принаймні на одному з етапів розробки команда розглядала різні варіанти розвитку світу, і навіть можливе знищення Бауерстоуна.

Реліз Fable запланований на осінь 2026 року.

Джерело: The Gamer