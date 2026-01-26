Новини Ігри 26.01.2026 comment views icon

Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
"Офіс" / Fable

Нова Fable надихнулася ситкомом “Офіс”: характерні вставки між основними подіями тепер стали частиною самої гри.


Керівник студії Playground Games Ральф Фултон в інтерв’ю Xbox Wire розповів, що команда надихалася британськими комедійними серіалами останніх десятиліть”, як-от “Офіс”, “Піп Шоу” та “Айтішники”. Саме вони задали тон гумору перезапущеної Fable.

Однак ключовим джерелом натхнення залишався саме “Офіс”. Команда взяла не лише ідею кумедних персонажів або атмосферу, а й прийоми серіалу: незручні паузи, погляди в камеру, коментарі персонажів ніби “поза сценою”, які все одно вплітаються в історію. Цей формат команда перенесла в гру майже без змін.

“Оцей псевдодокументальний стиль, коли персонаж ніби дає інтерв’ю, — це не просто для трейлерів. Ми використовуємо це протягом всієї гри”, — пояснює Фултон.

Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
“Офіс”

За його словами, такий формат дозволяє вигадувати нові жарти й показувати персонажів краще, ніж у звичайних діалогах. Це відкриває шлях розробникам інакше розкривати характер та історії NPC, щоб це не виглядало штучно або безглуздо. Цей стиль вже проглядався в трейлері Fable з Xbox Games Showcase 2024. Там Хамфрі Золотий, гільдмайстр Альбіону (актор Метт Кінг, відомий за “Піп Шоу”) напряму звертається до гравця, ламаючи четверту стіну.


Бос Playground Games наголошує: такий прийом майже не використовували в іграх. У серіалах його популяризували Рікі Джервейс і Стівен Мерчант у британському “Офісі”, а потім він з’явився й в американській версії. Тепер цей формат уперше застосовують у великій RPG.

Реліз Fable запланований на осінь 2026 року. Гра вийде на ПК (Steam), Xbox X/S, Xbox Cloud Gaming та PlayStation 5. На нещодавній презентації Xbox Developer Direct 2026 розробники показали, що світ став чутливішим до дій гравця, а персонажі активно реагуватимуть на його рішення.

Джерело: IGN

Популярні новини

arrow left
arrow right
За романом Агати Крісті: на Netflix вийшов новий детектив із 3-х епізодів
В Digital Foundry обрали три найкращі за графікою гри 2025 року
Funko Pop заспойлерили 2 сезон "Фолаут" фігурками нового Цезаря та Хауса
Творець серіалу "Плюрибус" розкрив оригінальний фінал для Керол і Манусоса
Джейсон Шраєр: Контент GTA 6 досі не готовий на 100%, можливі нові затримки
Naughty Dog з осені ввела 7-тижневий кранч для розробників Intergalactic, аби демо було готове в грудні
В офісі розробників GTA 6 стався вибух: рятувальники працюють на місці
Ветеран Fallout повертається до Obsidian та перериває пенсію для розробки нової гри
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
У Steam розпочався Фестиваль спорту — F1 Manager, theHunter та інші зі знижками до 90%
Bethesda перевипустила Elder Scrolls V: Skyrim на новій платформі через 14 років після запуску
Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру
Битва сховищ: Amazon готує реаліті-шоу на основі Fallout Shelter
Ева Грін зіграє у “Венздей” тітку Офелію
Краще, ніж в "Локі" та "ВандаВіжен": серіал "Диво-людина" оцінили в 96% на Rotten Tomatoes
Важкохворий геймер, якому дали "рік життя", зіграє в GTA 6 до релізу
У Steam стартував великий Зимовий розпродаж — Frostpunk, Divinity та сотні інших зі знижками 90%
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Bloomberg: росіяни вербують геймерів з ПАР на війну в Україні через шутер Arma 3
Понад 50% геймерів PS5 закинули ремастер Oblivion після 15 годин гри
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати