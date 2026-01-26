Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”

"Офіс" / Fable

Нова Fable надихнулася ситкомом “Офіс”: характерні вставки між основними подіями тепер стали частиною самої гри.





Керівник студії Playground Games Ральф Фултон в інтерв’ю Xbox Wire розповів, що команда надихалася британськими комедійними серіалами останніх десятиліть”, як-от “Офіс”, “Піп Шоу” та “Айтішники”. Саме вони задали тон гумору перезапущеної Fable.

Однак ключовим джерелом натхнення залишався саме “Офіс”. Команда взяла не лише ідею кумедних персонажів або атмосферу, а й прийоми серіалу: незручні паузи, погляди в камеру, коментарі персонажів ніби “поза сценою”, які все одно вплітаються в історію. Цей формат команда перенесла в гру майже без змін.

“Оцей псевдодокументальний стиль, коли персонаж ніби дає інтерв’ю, — це не просто для трейлерів. Ми використовуємо це протягом всієї гри”, — пояснює Фултон.

За його словами, такий формат дозволяє вигадувати нові жарти й показувати персонажів краще, ніж у звичайних діалогах. Це відкриває шлях розробникам інакше розкривати характер та історії NPC, щоб це не виглядало штучно або безглуздо. Цей стиль вже проглядався в трейлері Fable з Xbox Games Showcase 2024. Там Хамфрі Золотий, гільдмайстр Альбіону (актор Метт Кінг, відомий за “Піп Шоу”) напряму звертається до гравця, ламаючи четверту стіну.





Бос Playground Games наголошує: такий прийом майже не використовували в іграх. У серіалах його популяризували Рікі Джервейс і Стівен Мерчант у британському “Офісі”, а потім він з’явився й в американській версії. Тепер цей формат уперше застосовують у великій RPG.

Реліз Fable запланований на осінь 2026 року. Гра вийде на ПК (Steam), Xbox X/S, Xbox Cloud Gaming та PlayStation 5. На нещодавній презентації Xbox Developer Direct 2026 розробники показали, що світ став чутливішим до дій гравця, а персонажі активно реагуватимуть на його рішення.

Джерело: IGN