Fallout 5 отримала «повністю зелене світло» після скасування іншого проєкту, — журналіст

Кастомізація в Fallout 4 / Bethesda

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Після майже десятирічної паузи для серії Fallout з’явився реальний шанс повернутися. Інсайдер каже, що Fallout 5 отримала «повністю зелене світло».

За словами Джеза Кордена з Windows Central у подкасті Xbox Two, проєкт вже перебуває в розробці. Рішення ухвалили на фоні внутрішніх змін у ZeniMax: компанія скасувала проєкт під назвою Project Blackbird, щоби перекинути ресурси саме на нову частину Fallout. Невідомо, що за грою мав стати Project Blackbird, але інсайдер пов’язує його скасування з останньою хвилею масових скорочень у Microsoft.

Нещодавно Microsoft звільнила близько понад 9 000 співробітників, зокрема з ігрового підрозділу Xbox. Хоча наразі шукає інших співробітників неякісними вакансіями. Проте під скорочення потрапили й великі студії: Rare, Crystal Dynamics, The Initiative, Romero Studios та команда Bethesda, що займається The Elder Scrolls Online. Частину проєктів закрили повністю, серед них — новий Perfect Dark.

Тепер, за словами Кордена, студії Bethesda Game Studios здебільшого зосереджені на Starfield та The Elder Scrolls 6. Тому Fallout 5, швидше за все, робить інша команда, але яка саме — невідомо. Можливо, в Microsoft чи Bethesda створили окрему групу спеціально під цей проєкт або залучили сторонню студію. Журналіст припустив, що Bethesda не хоче більше тримати Fallout у статусі другорядного проєкту, який постійно чекає своєї черги після The Elder Scrolls. Тому франшизу могли віддати спеціальній команді з власними ресурсами.

Що саме собою являтиме Fallout 5, поки що взагалі не зрозуміло. Джез Корден попереджає: це не офіційний анонс і не пряме підтвердження від Bethesda. Інформація заснована на інсайдерських даних, які ще можуть змінитися. Але головний факт — гру запустили в розробку. Пізніше інсайдер жартома додав: «Побачимося у 2080 році на релізі гри».

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Раніше вже ходили чутки, що в роботі одразу кілька проєктів по Fallout: зокрема ремастер Fallout 3 та щось пов’язане з Fallout: New Vegas. До цього додалася офіційна новина, що Amazon знімає другий сезон серіалу Fallout, який отримав дату виходу в грудні. Також нещодавно знайшли вихідні коди Fallout 1 і 2, які вважалися втраченими десятиліттями. Може колись «беседка» зробить ще кілька ремастерів.

Fallout — одна з найбільших франшиз Bethesda та Xbox, яка навіть встигла засвітитися в Magic: The Gathering. Але останньою великою грою серії вважається Fallout 4, що вийшов ще у 2015 році. Fallout 76, який стартував у 2018-му, фанати здебільшого не сприймають як повноцінну частину.

Джерело: Xbox Two