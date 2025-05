Серіал «Фолаут» / Fallout: два тизери, час виходу другого сезону та анонс третього

Другий сезон серіалу «Фолаут» / Fallout отримав офіційне підтвердження Amazon Prime Video, що прем’єра відбудеться в грудні. І щоб ми не сумували — на додачу представлено два тизери.

Крім того, компанія вже продовжила шоу на третій сезон, не чекаючи остаточного завершення наступних епізодів і глядацьких відгуків. Анонс відбувся під час щорічної презентації Amazon MGM Studios у Нью-Йорку, хоча знімання другого сезону завершилися лише минулого тижня. Він міг вийти швидше, але проєкт поставили на паузу через руйнівні пожежі в Лос-Анджелесі.

Хоча точної дати премʼєри немає, стрімер вже впевнено говорить про грудень. Отже Fallout таки повернеться до кінця 2025-го, а не у 2026-му, як гадали раніше. Разом із новиною про реліз глядачам показали два коротких тизери. Перший демонструє Гуля (Волтон Гоггінс) та Люсі (Елла Пернелл), які прямують до знайомого фанатам міста — Нью-Вегаса. Другий — рекламу Нюка-Коли від Купера Говарда, ще до його трансформації на мутанта.

We are ready! pic.twitter.com/hWhMHF7kyq

First teaser for Fallout Season 2 ☢️

Так, другий сезон справді перенесе нас у світ Fallout: New Vegas, як ми бачили з залаштунків. Деталі тримають у таємниці, але вже відомо, що містер Хаус (Роберт Хаус) матиме свою роль у нових серіях. Крім нього, за чутками, на екрані зʼявляться культові місця гри — включно з динозавром Дінкі та казино Lucky 38.

Second teaser for Fallout Season 2 ☢️

Premiering in December!!

We are ready! They are cooking! Nuka Cola! Sun screen?! 😂🔥 pic.twitter.com/HoUpu1NfA5

— ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) May 13, 2025