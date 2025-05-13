Серіал «Фолаут» / Fallout: два тизери, час виходу другого сезону та анонс третього

Fallout / Amazon

Другий сезон серіалу «Фолаут» / Fallout отримав офіційне підтвердження Amazon Prime Video, що прем’єра відбудеться в грудні. І щоб ми не сумували — на додачу представлено два тизери.

Крім того, компанія вже продовжила шоу на третій сезон, не чекаючи остаточного завершення наступних епізодів і глядацьких відгуків. Анонс відбувся під час щорічної презентації Amazon MGM Studios у Нью-Йорку, хоча знімання другого сезону завершилися лише минулого тижня. Він міг вийти швидше, але проєкт поставили на паузу через руйнівні пожежі в Лос-Анджелесі.

«Свята цього року настали трохи раніше — ми в захваті від того, що знову знищимо світ у третьому сезоні Fallout. Від імені нашого блискучого акторського складу та команди, наших шоураннерів Женеви Робертсон-Дворет та Грема Вагнера, а також наших партнерів у Bethesda, ми вдячні нашим неймовірним співавторам в Amazon MGM Studios та приголомшливим фанатам, які продовжують наші пригоди в пустці разом із нами», — йдеться у спільній заяві виконавчих продюсерів Джонатана Нолана та Лізи Джой.

Хоча точної дати премʼєри немає, стрімер вже впевнено говорить про грудень. Отже Fallout таки повернеться до кінця 2025-го, а не у 2026-му, як гадали раніше. Разом із новиною про реліз глядачам показали два коротких тизери. Перший демонструє Гуля (Волтон Гоггінс) та Люсі (Елла Пернелл), які прямують до знайомого фанатам міста — Нью-Вегаса. Другий — рекламу Нюка-Коли від Купера Говарда, ще до його трансформації на мутанта.

First teaser for Fallout Season 2 ☢️ Premiering in December!! We are ready! pic.twitter.com/hWhMHF7kyq — ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) May 13, 2025

Так, другий сезон справді перенесе нас у світ Fallout: New Vegas, як ми бачили з залаштунків. Деталі тримають у таємниці, але вже відомо, що містер Хаус (Роберт Хаус) матиме свою роль у нових серіях. Крім нього, за чутками, на екрані зʼявляться культові місця гри — включно з динозавром Дінкі та казино Lucky 38.

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Second teaser for Fallout Season 2 ☢️ Premiering in December!! We are ready! They are cooking! Nuka Cola! Sun screen?! 😂🔥 pic.twitter.com/HoUpu1NfA5 — ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) May 13, 2025

Перший сезон Fallout став дійсно успішним: з моменту прем’єри у квітні 2024-го він зібрав понад 100 млн глядачів по всьому світу. Сюжет серіалу не екранізує Fallout 3, 4 чи New Vegas, бо його задачею було розширити всесвіт гри. У ньому показали нових персонажів і події, зберігаючи канони всесвіту. Третій сезон вийде пізніше, коли саме стане відомо потім, бо дату не назвали. Новин по ньому варто чекати в найближчому майбутньому або вже після прем’єри другого сезону. А поки що — чекаємо новий трейлер.

Джерело: IGN