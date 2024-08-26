Fallout без фільтрів: Amazon оприлюднила 18-хвилинний фільм про створення серіалу

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Документальний фільм розкриває таємниці виробничого процесу та демонструє унікальні деталі знімань.

Компанія поширила відео через офіційний акаунт шоу в соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter), супроводжуючи його привітанням: «Доброго ранку, мешканці Сховища! Насолоджуйтесь новим 18-хвилинним поглядом на створення першого сезону Fallout».

Документальний фільм під назвою «Від Сховища до Пустки» знайомить глядачів з акторами та знімальною групою серіалу. У відео з’являється Тодд Говард, керівник Bethesda. Він із захопленням розповідає, наскільки його вразило оточення в серіалі та увага до дрібниць.

Серіал «Fallout» створили виконавчі продюсери Джонатан Нолан і Ліза Джой, відомі за роботою над «Світом Дикого Заходу». Головні ролі виконали Елла Пернелл, Аарон Мотен і Волтон Гоггінс.

Сюжет серіалу розгортається через 200 років після апокаліпсису. Він розповідає історію про «тих, хто має, і тих, хто не має, у світі, де майже нічого не залишилося». Мешканці розкішних протирадіаційних сховищ змушені повернутися на поверхню, де на них чекає складний, химерний і надзвичайно жорстокий всесвіт.

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Серіал «Fallout» отримав 16 номінацій на премію «Еммі». Наразі триває виробництво другого сезону.

Джерело: Eurogamer

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