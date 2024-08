Секретне досягнення Xbox: чому його отримав лише Тодд Говард і що в ньому написано?

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Керівник Bethesda Тодд Говард володіє ексклюзивним досягненням Xbox, але його текст залишався таємницею майже чотири роки.

У вересні 2020 року Xbox подарувала Тодду Говарду особливу гру. Цей подарунок відзначив отримання Говардом нагороди за життєві досягнення від Game Developers Conference (GDC). Запуск гри автоматично розблоковував досягнення Xbox під назвою Lifetime вартістю 1000 балів.

Нещодавно сайт TrueAchievements, який спеціалізується на досягненнях в іграх, виявив повний опис цього унікального трофея. Текст досягнення гласить:

«Відображає неймовірну майстерність Тодда Говарда та його команди в створенні світів, настільки ж реальних, як і будь-які на Землі».

Розкриття цієї інформації викликало жваву реакцію користувачів TrueAchievements. Коментатори згадали найвідоміші меми, пов’язані з Говардом, зокрема про численні перевидання гри Skyrim. Один із користувачів процитував фразу «It just works!» («Воно просто працює!»), яка стала популярною після презентації Fallout 4.

Тодд Говард працює в ігровій індустрії вже 30 років. Він приєднався до Bethesda у 1994 році та брав участь у розробленні CD-версії The Elder Scrolls: Arena. Першим повноцінним проєктом Говарда стала гра The Terminator: Future Shock, випущена в 1995 році. Широку популярність він здобув як режисер Fallout 3 і The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Онлайн-курс "UX/UI Designer" від Skvot. Навчись дизайнити інтерфейси сайтів та додатків, щоб розвивати кар'єру в UX/UI — зі скілами та портфоліо У фіналі навчання — створиш сайт e-commerce та зможеш заробляти на реальних проєктах. Детальніше про курс

Останнім часом Говард втілив свою давню мрію, створивши космічну рольову гру Starfield. Також він виступив виконавчим продюсером гри Indiana Jones and the Great Circle, що стало ще одним важливим етапом у його кар’єрі. За словами колишнього віцепрезидента з маркетингу Bethesda Піта Гайнса, Говард «можливо, найбільший фанат Індіани Джонса на планеті».

Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.