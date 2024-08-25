Фанат Nokia зібрав найбільшу у світі колекцію мобільних телефонів – 3615 унікальних моделей

З головного фото може здатись, що це магазин мобільних телефонів. Та насправді це дім іспанського фаната Nokia Венсеса Палау Фернандеса. Він офіційно має найбільшу колекцію мобільних телефонів – 3615 унікальних моделей.

Колекція, розташована в його домі в Барселоні, побила попередній рекорд у 3456 моделей, встановлений Андреєм Білбіє Аргентісом (Румунія) у 2023 році.

Шлях до світового рекорду був довгим і розпочався ще у 1999 році, коли Венсу подарували на Різдво сіру Nokia 3210. Згодом у 2008 році він почав збирати Nokia, прагнучи купити всі моделі, які не міг собі дозволити раніше. Його колекція зростала, зрештою зайнявши цілу кімнату.

До 2018 року Венсес Палау Фернандес зібрав понад 700 різних моделей Nokia і почав збирати телефони інших брендів, а також ті, що не були комерційно доступні. Наразі його колекція включає телефони від Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple та багатьох інших брендів.

Деякі з його телефонів – це спеціально виготовлені обмежені видання, такі як колекція Nokia 3220 Star Wars Ep III. Він володіє версіями Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg та Padawan з цієї колекції.

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Венсес задокументував свій шлях до рекордної колекції на своєму сайті Nokia Project Dream.

«У моїй колекції є дуже ексклюзивні та важкодоступні моделі. Моя поточна колекція – результат великої наполегливості та фінансових зусиль», ─ заявляє колекціонер на своєму сайті.

За весь час свого існування Nokia виробила трохи більш як 1000 моделей телефонів, а у колекції Венсеса налічується понад 700 різних моделей, а також предмети та аксесуари. Він називає свою колекцію своєрідним музеєм.

Венсес вважає свою колекцію неповною та продовжує її розширювати, «коли це можливо». Однак він вирішив представити її світу вже зараз, не чекаючи ще кілька років, коли вдасться знайти всі моделі.

Джерело: guinnessworldrecords