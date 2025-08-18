Новини Ігри 18.08.2025 comment views icon

Фани Baldur's Gate 3 визначили найнепотрібніший підклас: "Здається досить безглуздим"

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Baldur's Gate 3 / Larian Studious

У Baldur’s Gate 3 спільнота сперечалася, який підклас у грі можна назвати найгіршим. На Reddit розгорнулася велика дискусія, де гравці ділилися власним досвідом та думками.

Під постом від thebigchungus27 користувачі порівнювали підкласи за їхньою ефективністю у різних ситуаціях, зокрема враховуючи бойові здібності та корисність для мультикласів. Хоч офіційного рейтингу немає, гравці швидко виділили кілька претендентів на найменш потрібний підклас — для Тінесерди (Shadowheart) це Trickery Cleric. Хоча вона офіційно найпопулярніший компаньйон, але її підклас не подобається багатьом фанатам.

Trickery Cleric дозволяє персонажу діяти приховано, але не дає ефективних заклинань на шкоду чи сильних бойових бонусів. Стандартні заклинання Тінесерди вимагають інтелекту, якого в неї лише 10. Як результат персонаж дуже часто промахується, що назвали “досить безглуздим”. Та і без мультикласів він майже не дає переваги на полі бою. Він корисний лише як саппорт в Baldur’s Gate 3.

На другому місці антирейтингу опинилася Wild Magic Barbarian. Він може створювати кумедні ефекти завдяки дикій магії, але на середніх і пізніх етапах гри його здатності стають менш корисними. Ефекти стають випадковими бонусами, які важко використати стратегічно. Замикає трійцю Drunken Master Monk — його можливість відновлювати здоров’я через алкоголь мало впливає на гру. Адже Baldur’s Gate 3 має їжу та інші способи відпочити.

Хоча найбільше коментарів були саме щодо цих трьох, остаточного рішення немає. Деякі підкласи можуть бути корисніші у певних збірках, але поки що далекі від улюблених Trickery Cleric, Wild Magic Barbarian та Drunken Master Monk.

Джерело: The Gamer

