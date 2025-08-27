Фани Resident Evil знайшли модель, яка стала прототипом Грейс Ешкрофт у Requiem

Resident Evil Requiem / Capcom

Фанати знайшли модель, яка, ймовірно, стала прототипом обличчя головної героїні Resident Evil Requiem — Грейс Ешкрофт.

Грейс виглядає як білявка з пухкими губами, яка носить окуляри. У персонажки приємна зовнішність, тож гравцям стало цікаво, хто став прототипом для неї. У соцмережах вказують на модель Джулію Пратт — вона неодноразово взаємодіяла з фанатськими постами про персонажку та лайкала ілюстрації з Грейс. Прямого підтвердження від Capcom чи самої Пратт поки що немає, але спільнота майже впевнена, що саме вона стоїть за образом нової героїні.

Тут же було підтверджено і ще одну модель — обличчя матері Грейс, Алісси Ешкрофт. Цей персонаж добре знайомий фанатам Resident Evil Outbreak і знову з’явиться в Requiem, як один з декількох персонажів. Але тут вже без вгадувань. Модель Кейт Делік казала у своєму Instagram, що саме вона стала прототипом Алісси. Візуально схожість очевидна: її риси майже ідеально повторюють обличчя персонажа з Outbreak, яке тоді створили з нуля.

Є ще одна цікава деталь, але вона стосується “голосу”. У спільноті говорять, що Аліссу в Requiem може озвучувати Меггі Робертсон. Вона добре відома фанатам серії — саме вона подарувала голос Леді Дімітреску з Resident Evil Village. За цю роль Робертсон отримала нагороду на The Game Awards 2021, а згодом з’явилася в Baldur’s Gate 3 як Орін Руда. Офіційного підтвердження цього припущення поки що теж немає.

Стосовно Алісси питань чимало. За сюжетом Outbreak вона загинула за загадкових обставин, але в попередньому геймплеї вона спілкувалася з дорослою Грейс. Деякі користувачі вже думали про сон чи галюцинації головної героїні, оскільки інших адекватних пояснень поки що немає. Точно відомо, що незграбна агентка ФБР Грейс повертається в готель через 30 років після удару по Раккун-Сіті, аби розслідувати причини смерті матері.

Реліз Resident Evil Requiem запланований на 27 лютого 2026 року. Гра з’явиться на PS5, Xbox Series X/S та ПК. Тож часу, щоб дочекатися і перевірити здогадки фанатів, ще достатньо.

Джерело: Glitched