Фани Resident Evil знайшли модель, яка стала прототипом Грейс Ешкрофт у Requiem

Маргарита Юзяк

Resident Evil Requiem / Capcom

Фанати знайшли модель, яка, ймовірно, стала прототипом обличчя головної героїні Resident Evil Requiem — Грейс Ешкрофт.

Грейс виглядає як білявка з пухкими губами, яка носить окуляри. У персонажки приємна зовнішність, тож гравцям стало цікаво, хто став прототипом для неї. У соцмережах вказують на модель Джулію Пратт — вона неодноразово взаємодіяла з фанатськими постами про персонажку та лайкала ілюстрації з Грейс. Прямого підтвердження від Capcom чи самої Пратт поки що немає, але спільнота майже впевнена, що саме вона стоїть за образом нової героїні.

Фани Resident Evil знайшли модель, яка стала прототипом Грейс Ешкрофт у Requiem
Модель, яка стала прототипом Грейс Ешкрофт / @kathyanhy & X (Twitter)

Тут же було підтверджено і ще одну модель — обличчя матері Грейс, Алісси Ешкрофт. Цей персонаж добре знайомий фанатам Resident Evil Outbreak і знову з’явиться в Requiem, як один з декількох персонажів. Але тут вже без вгадувань. Модель Кейт Делік казала у своєму Instagram, що саме вона стала прототипом Алісси. Візуально схожість очевидна: її риси майже ідеально повторюють обличчя персонажа з Outbreak, яке тоді створили з нуля.

Фани Resident Evil знайшли модель, яка стала прототипом Грейс Ешкрофт у Requiem
Модель, яка стала прототипом Алісси Ешкрофт / @kathyanhy & X (Twitter)

Є ще одна цікава деталь, але вона стосується “голосу”. У спільноті говорять, що Аліссу в Requiem може озвучувати Меггі Робертсон. Вона добре відома фанатам серії — саме вона подарувала голос Леді Дімітреску з Resident Evil Village. За цю роль Робертсон отримала нагороду на The Game Awards 2021, а згодом з’явилася в Baldur’s Gate 3 як Орін Руда. Офіційного підтвердження цього припущення поки що теж немає.

Стосовно Алісси питань чимало. За сюжетом Outbreak вона загинула за загадкових обставин, але в попередньому геймплеї вона спілкувалася з дорослою Грейс. Деякі користувачі вже думали про сон чи галюцинації головної героїні, оскільки інших адекватних пояснень поки що немає. Точно відомо, що незграбна агентка ФБР Грейс повертається в готель через 30 років після удару по Раккун-Сіті, аби розслідувати причини смерті матері.

Реліз Resident Evil Requiem запланований на 27 лютого 2026 року. Гра з’явиться на PS5, Xbox Series X/S та ПК. Тож часу, щоб дочекатися і перевірити здогадки фанатів, ще достатньо.

Джерело: Glitched

