Новини Ігри 19.01.2024 о 10:28 comment views icon

Фентезі-RPG Avowed від Obsidian вийде восени 2024-го

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Юрій Орос

Автор новин

Фентезі-RPG Avowed від Obsidian вийде восени 2024-го

Avowed, фентезі-RPG студії Obsidian Entertainment (відомою серією Outer Worlds), вийде на Xbox та ПК восени. Раніше про час виходу повідомлялося — 2024 рік. Avowed вийде на Xbox Series X/S, ПК через Xbox та Steam, і буде доступна в Game Pass у день релізу.

Avowed — це масштабна рольова гра від першої особи в стилі фентезі старої школи, передає Engadged. Гравці вирушають у подорож Живими Землями (Living Lands), виконуючи місію заради королівства Аедір. На острові Живих Земель поширюється чума, і гравців відправлять розслідувати причини — по дорозі вони дізнаються, як вони особисто пов’язані з цим регіоном і його таємницями.

Гра підтримуватиме кілька ігрових стилів, що дасть змогу по-своєму підходити до ведення бою та діалогів. Світ наповнений магією, монстрами, вогнепальною зброєю, мечами та щитами, а компаньйони зможуть приєднуватися до партії протягом усього шляху.

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