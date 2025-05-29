Фентезійний фільм «У загублених землях» Джорджа Мартіна заробив у прокаті менше 10% свого бюджету

Кадр з фільму «У загублених землях»

Довгоочікувана екранізація оповідання Джорджа Мартіна «У загублених землях» офіційно провалилась у прокаті, зібравши всього $6 млн по всьому світу — менше 10% від виробничого бюджету фільму в $55 млн, за даними Collider.

Що цікаво, на стримінгах ситуація дещо інакша — після релізу в цифрі «У загублених землях» очолив чарти переглядів на Prime Video. Утім глядацькі оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій від цього не покращились: до прикладу, на Rotten Tomatoes фільм отримав всього 48% від аудиторії.

У центрі сюжету фільму «У загублених землях» — могутня відьма Сіра Еліс (Міла Йовович), яка мандрує небезпечними землями у пошуках фантастичної сили, здатної перетворити людину на перевертня, у компанії з таємничим провідником Бойзом (Дейв Батіста). Зрежисував фільм чоловік Йовович Пол В. С. Андерсон, а продюсером виступає його колега по «Оселі зла» Джеремі Болт. Режисер у попередніх інтерв’ю сміливо заявляв, що його екранізація містить «все, що люблять фани “Гри престолів”», а також отримала високу оцінку від Джорджа Мартіна.

Власне рецензії профільних видань мало чим відрізняються від реакції аудиторії: провальні 25% на Rotten Tomatoes і критика за неякісні спецефекти, сумнівний монтаж і подекуди невдалу гру акторів.

«Творці намагаються в суцільно похмурий, пафосний постапокаліптичний вестерн, та щось у них пішло не так. Песимістична атмосфера тотальної розрухи й небезпеки, що чатує на кожному розі, покинула чат, не в останню чергу завдяки реалізації місцевого сетингу. Усе тут відчувається як щось абсолютно штучне і шаблонне, наче історія існує всередині кат-сцен, знову ж таки, якоїсь пересічної відеогри» — з рецензії кінооглядача ITC Дениса Федорука. «”У Загублених землях” треба було випускати десь у 2007-му, бажано прямо на DVD, а не на великих екранах в епоху всемогутніх стримінгових сервісів та постапокаліптичних історій з монстрами рівня «”Останніх з нас”».

Фільм «У загублених землях» наразі доступний для перегляду на Megogo, але навіть у передплаті за нього попросять додаткові гроші. Зважаючи на відгуки, які не отримали жодного позитивного коментаря, це точно не те, що вартує вашої уваги.