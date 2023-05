Ferrari все так само байдуже до автономних авто, каже CEO Бенедетто Вінья

Ferrari на відміну від Tesla, Ford та інших взагалі не переймається технологіями автономного керування автомобілем і не планує випускати безпілотні автомобілі, випливає з нещодавньої заяви гендиректора знаменитої італійської «стайні» Бенедетто Вінья.

Курс PR-менеджмент для тих, хто вже все вміє. Директорка з корпоративних комунікацій Kyivstar поділиться досвідом і секретами успіху . Хочу на курс

Відповідну гучну заяву бос Ferrari зробив під час саміту Future of the Car 2023, який організовує Financial Times, відповідаючи на запитання щодо стратегії люксового бренду на ринку електромобілів та залучення ззовні необхідних талантів з розробки програмного забезпечення.

«У шафі є чотири категорії програмного забезпечення. Є ПЗ для продуктивності, є ПЗ для комфорту, є ПЗ для інформаційно-розважальних систем, і є ПЗ для автономних систем керування. Щодо останньої, нам байдуже». Бенедетто Вінья, Гендиректор Ferrari

Історично Ferrari контролювала левову частину виробництва всередині компанії. Вінья натякнув, що відмова від стороннього ПЗ для автономного керування дозволила компанії й надалі здебільшого дотримуватися цієї традиції.

Гендиректор Ferrari наголосив, що компанія має власний інтелектуальний капітал для випуску електричних авто та уклала необхідні угоди з виробниками акумуляторів, щоб випустити дебютну модель до 2025 року, відповідно до оригінального графіка.

Бенедетто Вінья вступив на посаду CEO Ferrari у вересні 2021 року, а минулого року заявив журналістам, що компанія ніколи не випустить самокерований автомобіль. В тому інтерв’ю Вінья розповів, що після тест-драйву за участю їхнього професійного водія представники неназваного ШІ-стартапу визнали свою презентацію «безнадійною».

Курс Продюсування артпроєктів Наведемо лад у цьому творчому безладі? Та-а-ак

Під час саміту Вінья кілька разів згадав про «душу автомобіля» та зробив наголос на ексклюзивності майбутнього електромобіля Ferrari. Це звична риторика бренду, який зазвичай виробляє набагато менше автомобілів, ніж існує попит на них.

Позиція Ferrari щодо електромобілів суперечить Tesla, Ford та іншим компаніям, що розробляють безпілотні автомобілі. Водночас Ferrari зовсім не бентежать цінові війни, які вирують на масовому ринку автомобілів, і більшою мірою спричинені бажанням гендиректора Tesla Ілона Маска збільшити виробництво, щоб отримати більшу частку ринку.

Наприкінці 2021 року Ferrari підписала з колишнім головним дизайнером Apple Джонні Айвом — цілком ймовірно, що його власна студія LoveFrom візьме участь у розробці першого електрокара бренду. Цікавий факт: свого часу Вінья брав участь у розробці технології повороту екрана для iPhone 4.