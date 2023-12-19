Фільм-антіутопія The Kitchen / «Кухня» вийде на Netflix 19 січня 2024 року

Netflix розпочне 2024 рік з демонстрації нашого можливого антиутопічного майбутнього – сервіс випустив перший трейлер фільму The Kitchen / «Кухня».

Події науково-фантастичного фільму The Kitchen / «Кухня» розгортаються в Лондоні у 2040-х роках, коли розрив між багатими та бідними збільшився до межі. Усі форми соціального житла було знищено. Найбідніші жителі змушені тулитися в багатолюдних житлових комплексах. Ізі збирається втекти з «Кухні», одного з останніх житлових комплексів у Лондоні. Але коли в його житті з’являється юний Бенджі, він постає перед складним вибором.

Режисерами фільму The Kitchen / «Кухня» є Кібве Таварес та Деніел Калуя (який також є співавтором сценарію та співпродюсером). Головну роль Ізі виконує Кейн Робінсон, а в ролі Бенджі – новачок Джедая Баннерман. У фільмі також знімалися Хоуп Ікпоку-молодший, Ян Райт, BackRoad Gee, Крістал, Тейджа Кабс та Деммі Ладіпо.

Фільм The Kitchen / «Кухня» вийде на Netflix 19 січня 2024 року.

Джерело: The Verge