Фільм-концерт Бейонсе «Renaissance‎» дебютував із $21 млн у США, випередивши приквел «‎Голодних ігор» та «‎Наполеон»

«Renaissance‎» нині входить до переліку кращих дебютів концертних фільмів — у компанії з «The Eras Tour» Тейлор Свіфт (із рекордними $92,9 млн), «Ханна Монтана та Майлі Сайрус: найкращий концерт обох світів» 2008 року ($31,1 млн) та «Майкл Джексон: Це все» 2009 року ($23,2 млн).

Попри те, що концертна стрічка Бейонсе лідирувала у внутрішньому прокаті із $21 млн — за кордоном вона заробила лише $6,4 млн у 94 країнах (менше прогнозів), довівши глобальні збори до $27,4 млн.

Подібно до «The Eras Tour» фільм розповсюджує AMC Theaters, який візьме невеликий відсоток за послугу — Бейонсе отримає приблизно 50% касових зборів, а решту доходів розподілять між кінотеатрами.

За даними Variety, приквел «‎Голодних ігор» опустився на друге місце у США — із заробленими $14,3 млн за третій вікенд прокату. На сьогодні «Балада про співочих птахів і змій» з Рейчел Зеглер та Томом Блайтом у головних ролях заробила $121 млн у Північній Америці та $243,9 млн у світі загалом.

«Бажання‎» завершує п’ятірку лідерів із $7,4 млн у другий вікенд. Анімаційний фільм Disney обійшовся у $200 млн і зібрав всього $41 млн у національному прокаті та $81 млн у світі загалом.

«Наполеон» Рідлі Скотта тим часом опустився на шосте місце з $7,1 млн — різке падіння на 66% у порівнянні з дебютом. Фільм також обійшовся у $200 млн, але заробив всього $45,7 млн у Північній Америці. У міжнародному прокаті справи кращі — $90 млн з 63 країн, а отже $136,6 млн у світі загалом.

Багатостраждальні «‎Марвели» тим часом завершують четвертий вікенд із загалом $80 млн у США — більшість фільмів Marvel заробляють принаймні стільки у перші вихідні, але стрічка про супергеройок, які обмінялися здібності, схоже, стане першою у франшизі, яка не досягла і $100 млн у національному прокаті.

З $197 млн у світі загалом «‎Марвели» завершують свій показ, як фільм кіновсесвіту Marvel із найнижчими касовими зборами в історії, перевершуючи у цьому «‎званні» «‎Неймовірного Халка» 2008 року із $264 млн.