Від «‎Месників» до «‎Марвелів»: повний список з 33 фільмів кіновсесвіту Marvel за рівнем касових зборів

Кінофраншиза Marvel заробила понад $29 млрд у всьому світі, хоча останні фільми студії надали незначний внесок до загальної суми.

Ось повний перелік фільмів Marvel, розташований за рівнем касових зборів, починаючи з найбільших:

1. «Месники: Завершення» (2019)

Касові збори — $2,8 млрд

Бюджет — $365 млн

2. «Месники: Війна нескінченності» (2018)

Касові збори — $2,05 млрд

Бюджет — $321 млн

3. «Людина-павук: Додому шляху нема» (2021)

Касові збори — $1,92 млрд

Бюджет — $200 млн

4. «Месники» (2012)

Касові збори — $1,52 млрд

Бюджет — $220 млн

5. «Месники: Ера Альтрона» (2015)

Касові збори — $1,41 млрд

Бюджет — $250 млн

6. «Чорна Пантера» (2018)

Касові збори — $1,3 млрд

Бюджет — $200 млн

7. «Залізна людина 3» (2013)

Касові збори — $1,2 млрд

Бюджет — $200 млн

8. «Перший месник: Протистояння» (2016)

Касові збори — $1,16 млрд

Бюджет — $250 млн

9. «Людина-павук: Далеко від дому» (2019)

Касові збори — $1,13 млрд

Бюджет — $160 млн

10. «Капітан Марвел» (2019)

Касові збори — $1,128 млрд

Бюджет — $160 млн

11. «Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля» (2022) Випущено в період пандемії

Касові збори — $955,8 млн

Бюджет — $200 млн

12. «Людина-павук: Повернення додому» (2017)

Касові збори — $880,2 млн

Бюджет — $175 млн

13. «Вартові галактики 2» (2017)

Касові збори — $863,8 млн

Бюджет — $200 млн

14. «Чорна пантера: Ваканда назавжди» (2022) Випущено в період пандемії

Касові збори — $859,2 млн

Бюджет — $250 млн

15. «Тор: Раґнарок» (2017)

Касові збори — $855,3 млн

Бюджет — $180 млн

16. «Вартові галактики 3» (2023)

Касові збори — $845,6 млн

Бюджет — $250 млн

17. «Вартові галактики» (2014)

Касові збори — $773,4 млн

Бюджет — $170 млн

18. «Тор: Любов і грім» (2022) Випущено в період пандемії

Касові збори — $760,9 млн

Бюджет — $250 млн

19. «Перший месник: Друга війна» (2014)

Касові збори — $714,4 млн

Бюджет — $170 млн

20. «Доктор Стрендж» (2016)

Касові збори — $677,8 млн

Бюджет — $165 млн

21. «Тор 2: Царство темряви» (2013)

Касові збори — $644,8 млн

Бюджет — $170 млн

22. «Залізна людина 2» (2010)

Касові збори — $623,9 млн

Бюджет — $200 млн

23. «Людина-мураха і Оса» (2018)

Касові збори — $622,7 млн

Бюджет — $162 млн

24. «Залізна людина» (2008)

Касові збори — $585,8 млн

Бюджет — $140 млн

25. «Людина-мураха» (2015)

Касові збори — $519,3 млн

Бюджет — $130 млн

26. «Людина-мураха і Оса: Квантоманія» (2023) Випущено під час пандемії

Касові збори — $476,1 млн

Бюджет — $200 млн (не підтверджено)

27. «Тор» (2011)

Касові збори — $449,3 млн

Бюджет — $150 млн

28. «Шан-Чі та легенда десяти кілець» (2021) Випущено під час пандемії

Касові збори — $432,2 млн

Бюджет — $150–200 млн (не підтверджено)

29. «Вічні» (2021) Випущено під час пандемії

Касові збори — $402,06 млн

Бюджет — $200 млн

30. «Чорна вдова» (2021) Випущено під час пандемії та одночасно в кінотеатрах і на Disney+ Premier Access

Касові збори — $379,7 млн

Бюджет — $200 млн

31. «Перший месник» (2011)

Касові збори — $370,6 млн

Бюджет — $140 млн

32. «Неймовірний Халк» (2008)

Касові збори — $264,8 млн

Бюджет — $150 млн

33. «Марвели»

Касові збори — $161,3 млн

Бюджет — $220 млн

Варто згадати, що останній з переліку фільм вийшов лише два тижні тому, але одразу став найгіршою прем’єрою в історії кіновсесвіту Marvel. Наступні вихідні гарних новин не принесли — «Марвели» завершив другий вікенд із заробітком у $10 млн у внутрішньому прокаті (падіння на 79% у порівнянні із дебютом). За такою тенденцією фільм режисерки Ніа ДаКости має усі шанси завершити прокат, як фільм із найнижчими касовими зборами в історії кіновсесвіту Marvel та фільм, який не досягнув і $100 млн зборів на внутрішньому ринку.

Стрічка має заробити щонайменше $700 мільйонів у всьому світі, щоб вийти на беззбитковість — але, з огляду на її поточну продуктивність та неоднозначні відгуки, це здається неможливим (на Rotten Tomatoes стрічку оцінюють у 62%).

В Marvel нині криза, яка змушує студію переглянути стратегію виробництва та навіть повернути оригінальну банду «‎Месників» на екрани — включно з відродженням «Залізної людини‎» Роберта Дауні-молодшого та «Чорної вдови» Скарлетт Йоганссон.