Від «‎Месників» до «‎Марвелів»: повний список з 33 фільмів кіновсесвіту Marvel за рівнем касових зборів

Кінофраншиза Marvel заробила понад $29 млрд у всьому світі, хоча останні фільми студії надали незначний внесок до загальної суми.
Ось повний перелік фільмів Marvel, розташований за рівнем касових зборів, починаючи з найбільших:
1. «Месники: Завершення» (2019)
Касові збори — $2,8 млрд
Бюджет — $365 млн
2. «Месники: Війна нескінченності» (2018)
Касові збори — $2,05 млрд
Бюджет — $321 млн
3. «Людина-павук: Додому шляху нема» (2021)
Касові збори — $1,92 млрд
Бюджет — $200 млн
4. «Месники» (2012)
Касові збори — $1,52 млрд
Бюджет — $220 млн
5. «Месники: Ера Альтрона» (2015)
Касові збори — $1,41 млрд
Бюджет — $250 млн
6. «Чорна Пантера» (2018)
Касові збори — $1,3 млрд
Бюджет — $200 млн
7. «Залізна людина 3» (2013)
Касові збори — $1,2 млрд
Бюджет — $200 млн
8. «Перший месник: Протистояння» (2016)
Касові збори — $1,16 млрд
Бюджет — $250 млн
9. «Людина-павук: Далеко від дому» (2019)
Касові збори — $1,13 млрд
Бюджет — $160 млн
10. «Капітан Марвел» (2019)
Касові збори — $1,128 млрд
Бюджет — $160 млн
11. «Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля» (2022)Випущено в період пандемії
Касові збори — $955,8 млн
Бюджет — $200 млн
12. «Людина-павук: Повернення додому» (2017)
Касові збори — $880,2 млн
Бюджет — $175 млн
13. «Вартові галактики 2» (2017)
Касові збори — $863,8 млн
Бюджет — $200 млн
14. «Чорна пантера: Ваканда назавжди» (2022)Випущено в період пандемії
Касові збори — $859,2 млн
Бюджет — $250 млн
15. «Тор: Раґнарок» (2017)
Касові збори — $855,3 млн
Бюджет — $180 млн
16. «Вартові галактики 3» (2023)
Касові збори — $845,6 млн
Бюджет — $250 млн
17. «Вартові галактики» (2014)
Касові збори — $773,4 млн
Бюджет — $170 млн
18. «Тор: Любов і грім» (2022)Випущено в період пандемії
Касові збори — $760,9 млн
Бюджет — $250 млн
19. «Перший месник: Друга війна» (2014)
Касові збори — $714,4 млн
Бюджет — $170 млн
20. «Доктор Стрендж» (2016)
Касові збори — $677,8 млн
Бюджет — $165 млн
21. «Тор 2: Царство темряви» (2013)
Касові збори — $644,8 млн
Бюджет — $170 млн
22. «Залізна людина 2» (2010)
Касові збори — $623,9 млн
Бюджет — $200 млн
23. «Людина-мураха і Оса» (2018)
Касові збори — $622,7 млн
Бюджет — $162 млн
24. «Залізна людина» (2008)
Касові збори — $585,8 млн
Бюджет — $140 млн
25. «Людина-мураха» (2015)
Касові збори — $519,3 млн
Бюджет — $130 млн
26. «Людина-мураха і Оса: Квантоманія» (2023)Випущено під час пандемії
Касові збори — $476,1 млн
Бюджет — $200 млн (не підтверджено)
27. «Тор» (2011)
Касові збори — $449,3 млн
Бюджет — $150 млн
28. «Шан-Чі та легенда десяти кілець» (2021)Випущено під час пандемії
Касові збори — $432,2 млн
Бюджет — $150–200 млн (не підтверджено)
29. «Вічні» (2021)Випущено під час пандемії
Касові збори — $402,06 млн
Бюджет — $200 млн
30. «Чорна вдова» (2021)Випущено під час пандемії та одночасно в кінотеатрах і на Disney+ Premier Access
Касові збори — $379,7 млн
Бюджет — $200 млн
31. «Перший месник» (2011)
Касові збори — $370,6 млн
Бюджет — $140 млн
32. «Неймовірний Халк» (2008)
Касові збори — $264,8 млн
Бюджет — $150 млн
33. «Марвели»
Касові збори — $161,3 млн
Бюджет — $220 млн
Варто згадати, що останній з переліку фільм вийшов лише два тижні тому, але одразу став найгіршою прем’єрою в історії кіновсесвіту Marvel. Наступні вихідні гарних новин не принесли — «Марвели» завершив другий вікенд із заробітком у $10 млн у внутрішньому прокаті (падіння на 79% у порівнянні із дебютом). За такою тенденцією фільм режисерки Ніа ДаКости має усі шанси завершити прокат, як фільм із найнижчими касовими зборами в історії кіновсесвіту Marvel та фільм, який не досягнув і $100 млн зборів на внутрішньому ринку.
Стрічка має заробити щонайменше $700 мільйонів у всьому світі, щоб вийти на беззбитковість — але, з огляду на її поточну продуктивність та неоднозначні відгуки, це здається неможливим (на Rotten Tomatoes стрічку оцінюють у 62%).
В Marvel нині криза, яка змушує студію переглянути стратегію виробництва та навіть повернути оригінальну банду «Месників» на екрани — включно з відродженням «Залізної людини» Роберта Дауні-молодшого та «Чорної вдови» Скарлетт Йоганссон.
Криза в Marvel: студія розглядає повернення Роберта Дауні-молодшого, Скарлетт Йоганссон та інших акторів з оригінальних «Месників»