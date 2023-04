Інсайдер: Samsung Galaxy Fold5 збереже дизайн Galaxy Fold4, але стане тоншим на 2,4 мм та легшим на 9 г

Акаунт Ice Universe, відомий точними інсайдами, поділився у Twitter інформацією про габарити та зовнішність складаного смартфона Samsung Galaxy Fold5. За його даними, зміни мінімальні: інсайдер відверто висміює незначну різницю між двома поколіннями флагмана. Говорячи про зовнішній вигляд, він демонструє зображення двох абсолютно однакових телефонів та запитує: «Якому ви віддасте перевагу?»

There is a difference between the two. Fold5 is 0.2mm shorter.

— Ice universe (@UniverseIce) April 25, 2023