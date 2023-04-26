Інсайдер: Samsung Galaxy Fold5 збереже дизайн Galaxy Fold4, але стане тоншим на 2,4 мм та легшим на 9 г

Акаунт Ice Universe, відомий точними інсайдами, поділився у Twitter інформацією про габарити та зовнішність складаного смартфона Samsung Galaxy Fold5. За його даними, зміни мінімальні: інсайдер відверто висміює незначну різницю між двома поколіннями флагмана. Говорячи про зовнішній вигляд, він демонструє зображення двох абсолютно однакових телефонів та запитує: «Якому ви віддасте перевагу?»

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There is a difference between the two. Fold5 is 0.2mm shorter. — Ice universe (@UniverseIce) April 25, 2023

Інсайдер звертає увагу на «ексклюзивний контраст у розмірах»:

Exclusive！Size contrast Fold5 Fold4 gap

长 154.9mm 155.1mm 0.2mm

宽 129.9mm 130.1mm 0.2mm

厚 6.1mm 6.3mm 0.2mm

合上宽 67.1mm 67.1mm 0 mm

合上厚：13.4mm 14.2~15.8mm 0.8-2.4mm

重量： 254g 263g 9g — Ice universe (@UniverseIce) April 25, 2023

Заради справедливості, завдяки новій конструкції шарніра Samsung вдалося зробити смартфон товщиною 15,8 мм (що приблизно вдвічі більше, ніж у звичайних топових моделей) тоншим на 2,4 мм у складеному стані. Важлива перевага, якщо ви носите телефон у кишені. Навряд чи при вазі Fold4 у 263 г можна відчути різницю в 9 г, але залишається сподіватися, що вона не вплине на автономність пристрою. При цьому смартфон все ще товщий за складаний Honor Magic VS (12,9 мм).

Інші зміни виражаються у десятих частках міліметра. За чутками, Galaxy Fold5 отримає екран того ж розміру, що й попередник. Незначна зміна ширини може свідчити про тонкіші рамки. Діагональ 6,2” все ще менша, ніж у того ж конкурента з екранами 7,9” та 6,45”.

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Про апаратні характеристики Fold5 нічого не відомо, але незначні зовнішні зміни побічно говорять про приблизно ту ж саму начинку. А ось «розкладачка» Flip5 зміниться значно сильніше: смартфон, ймовірно, отримає 3,4” зовнішній екран проти 1,9” у минулому поколінні. Samsung зазвичай анонсує складані пристрої на заході Summer Unpacked. Попередньо відомо, що цього року він запланований на останній тиждень липня.

Джерело: The Verge