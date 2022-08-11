Xiaomi Mix Fold 2 — конкурент Samsung Galaxy Fold4 з рекордно тонким корпусом (5,4 мм у розкладеному стані) за ціною $1300

Xiaomi відповіла Samsung — наступного дня після презентації Galaxy Z Fold 4 відбувся анонс флагманського складаного смартфона Mix Fold 2. Модель вийшла вдалою за сумою дизайну, технічних рішень та характеристик.

Дизайн, розміри та механіка

Преміальна зовнішність Xiaomi Mix Fold 2 впадає у вічі, смартфон виглядає стильно та дорого. Апарат представлений у чорному та золотому забарвленні, що підкреслює його стиль і статус.

Дуже тонкий – лише 5,4 мм у розгорнутому стані – він виглядає ще тоншим завдяки вдалому дизайну бічних граней. Площи нижньої грані ледве вистачає для розміщення розніму USB-C. У складеному вигляді товщина не превищує 11,2 мм.

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Заради такої мініатюрності Xiaomi довелося пожертвувати запасом заряду акумулятора – він зменшився з 5020 мАч у оригінального Mix Fold до 4500 мАг. Швидке заряджання потужністю 67 Вт забезпечує поповнення батареї до 100% за 40 хвилин.

Шарнірне з’єднання Xiaomi третього покоління з мікроводопадом дозволяє щільніше згинати екран у складеному стані. При цьому складка на місці згину стала менш помітною у порівнянні з попередником.

Зменшення батареї, новий механізм згинання та застосування тонших частин корпусу дозволили радикально зменшити вагу Mix Fold 2 – 262 г проти 317 г у попередника.

Тип та роздільна здатність екрана

Обидва дисплеї отримали ширше співвідношення сторін, рамки навколо них здаються меншими. Зовнішній екран AMOLED з роздільною здатністю 2520 x 1080 пікселів та діагоналлю 6,56 дюйма захищений склом Gorilla Glass Victus.

Внутрішній екран, що складається, має 8,02-дюймову LTPO 2.0 AMOLED-панель Samsung Eco². Його роздільна здатність — 2016 x 1914 пікселів, міцність йому надає гнучке ультратонке скло завтовшки 30 мкм.

Обидва дисплеї оновлюються із частотою до 120 Гц і мають пікову яскравість 1000 ніт. Три датчики навколишнього освітлення регулюють автояскравість. Екрани підтримують Dolby Vision та HDR10+.

Апаратні характеристики

Смартфон Xiaomi Mix Fold 2 працює за допомогою процесора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Підтримує бездротові стандарти зв’язку 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2. Звук відтворюють динаміки Harman Kardon. До комплекту усіх модифікацій входить 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5. Запам’ятовуючий пристрій з інтерфейсом UFS 3.1 має об’єм 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.

Камера Leica

У другому поколінні складаних смартфонів Xiaomi позбавилася «рідких лінз». Mix Fold 2 має майже такі самі 50 МП основну камеру Sony IMX766 з оптичною стабілізацією та 13 МП надширококутну камеру, що і Xiaomi 12. Їх доповнює 8 МП портретник із дворазовим збільшенням. Як і в Xiaomi 12S Ultra, камера сертифікована Leica.

Селфі-камера з іншого боку має роздільну здатність 20 МП, але для автопортретів можна користуватися й основним модулем, з другим дисплеєм у якості видошукача.

Невелика товщина корпусу смартфона збільшує небезпеку удару блоку камери, що виступає. Для зменшення виступу застосований менш поширений та тонший привід оптичної стабілізації SMA.

Застосунок камери Mix Fold 2 отримав режим Leica Authentic для тих, хто віддає перевагу природним знімкам, і альтернативний режим Leica Vibrant. Присутні й інші, відомі з Xiaomi 12S Ultra, фільтри, ефекти об’єктива та елементи інтерфейсу у стилі Leica, а також фірмовий звук затвора. Знімання об’єктів, що рухаються, полегшить режим CyberFocus, запозичений у робота CyberOne.

Аксесуари та ціна

Смартфон йде у комплекті з чохлом з екологічної шкіри, оснащеним підставкою. За кольором та дизайном до нього йому непогано личать нові Xiaomi Buds 4 Pro та Watch S1 Pro.

Ціна Xiaomi Mix Fold 2 починається з 8999 юанів (близько 1340 доларів) за версію з 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, потім ціна підскакує до 9 999 юанів (1480 доларів), за версію з 512 ГБ, терабайтна версія коштує 11 999 юанів (1780 доларів). Смартфон доступний для замовлення у Китаї, і невідомо, чи потрапить він колись на європейський ринок.

Для порівняння Xiaomi Mix Fold 2 із попередником пропонуємо згадати тогорічний матеріал на ITC.ua.

Джерела: Xiaomi, Engadget