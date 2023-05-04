«Флеш» отримав грандіозний чотирисерійний фінал — один із найстаріших серіалів DC на CW завершиться 24 травня

9-й і останній сезон супергеройського серіалу DC «Флеш», який транслювався на каналі CW протягом 10 років, добігає кінця – і на фінальні випробування персонажів виділили чотири епізоди.

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Перша серія фіналу під назвою «Новий світ. Частина перша» вийшла 3 травня – у ній Айріс Вест (Кендіс Паттон) дізналась про нову потенційну віху в кар’єрі, однак була змушена припинити будь-які святкування через зникнення Баррі Аллена (Томас Ґрант Ґастін). Сам Флеш намагається повернутися додому, зустрічаючи по дорозі безліч знайомих облич. Події наступних епізодів слідуватимуть за цією сюжетною лінією. Паралельно Кіоне (Даніель Панабейкер), Честер (Брендон Макнайт), Сесіль (Даніель Ніколет) і Аллегра (Кайла Комптон) намагатимуться розв’язати власні проблеми.

Вже відомо, що у фінальних епізодах мають з’явитися запрошені зірки – в першому глядачі побачили Метта Летшера у ролі Еобарда Тоуна (Зворотного Флеша), а в третьому чекають на повернення Джессіки Паркер Кеннеді та Ріка Коснета, які повторять ролі Нори Вест-Аллен та Едді Тоуна.

Графік виходу фінальних серій:

«Новий світ, частина друга»: 10 травня

«Новий світ, частина третя»: 17 травня

«Новий світ, частина четверта»: 24 травня

Чи це дійсно кінець телевізійної кар’єри Arrowverse на The ​​CW?

Пригоди супергероїв Мультивсесвіту Стріли понад 10 років транслювалися на The ​​CW. Початково Arrowverse складався із 6 шоу, які йшли одночасно («Стріла», «Флеш», «Супердівчина», «Легенди завтрашнього дня», «Бетвумен», «Борці за свободу: Промінь»), але з часом скоротився до одного «Флеша».

Раніше з’являлася інформація про ще одне шоу Arrowverse під назвою Justice U, присвячене колишньому товаришу по команді Олівера Квіна Джону Діґглу, який тренуватиме нове покоління супергероїв. Однак після анонсу про шоу більше не згадували.

Нині Джеймс Ганн і Пітер Сафран переглядають перелік контенту DC, і за відсутністю новин, здається, що для Arrowverse у їх планах місця поки не знайшлось.