“Джокер із Флориди” більше не хоче судитися з Rockstar — пропонує співпрацю над озвученням “себе” в GTA VI

Лоуренс Салліван, він же Florida Joker, ніяк не заспокоїться від того, що побачив схожого на себе персонажа з татуюваннями на обличчі в трейлері Grand Theft Auto VI. Спочатку він пропонував Rockstar Games «поговорити», на початку року вже вимагав $10 млн, а тепер схоже готовий співпрацювати з розробниками гри.

Florida Joker опублікував відео в X, де пропонує Rockstar озвучити його персонажа в GTA 6 характерною балаканиною. Надати йому більше часу в грі й дати можливість заробити на шматок хліба. Схоже, попередні ультиматуми не спрацювали.