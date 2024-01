“Джокер із Флориди” більше не хоче судитися з Rockstar — пропонує співпрацю над озвученням “себе” в GTA VI

Лоуренс Салліван, він же Florida Joker, ніяк не заспокоїться від того, що побачив схожого на себе персонажа з татуюваннями на обличчі в трейлері Grand Theft Auto VI. Спочатку він пропонував Rockstar Games «поговорити», на початку року вже вимагав $10 млн, а тепер схоже готовий співпрацювати з розробниками гри.

Florida Joker опублікував відео в X, де пропонує Rockstar озвучити його персонажа в GTA 6 характерною балаканиною. Надати йому більше часу в грі й дати можливість заробити на шматок хліба. Схоже, попередні ультиматуми не спрацювали.

Update 6: Florida Joker is now asking Rockstar for a deal to voice his character in GTA 6: “I’m really not trying to sue y’all, but if I got to, I will.” https://t.co/Hse0ABLDaB pic.twitter.com/bAvDLMaUhD

— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) January 23, 2024