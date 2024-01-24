Новини Ігри 24.01.2024 о 12:39 comment views icon

“Джокер із Флориди” більше не хоче судитися з Rockstar — пропонує співпрацю над озвученням “себе” в GTA VI

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

“Джокер із Флориди” більше не хоче судитися з Rockstar — пропонує співпрацю над озвученням “себе” в GTA VI

Лоуренс Салліван, він же Florida Joker, ніяк не заспокоїться від того, що побачив схожого на себе персонажа з татуюваннями на обличчі в трейлері Grand Theft Auto VI. Спочатку він пропонував Rockstar Games «поговорити», на початку року вже вимагав $10 млн, а тепер схоже готовий співпрацювати з розробниками гри.

Реальний Florida Joker пропонує Rockstar «поговорити» за схожого персонажа із татуйованим обличчям з трейлера GTA VI

Florida Joker опублікував відео в X, де пропонує Rockstar озвучити його персонажа в GTA 6 характерною балаканиною. Надати йому більше часу в грі й дати можливість заробити на шматок хліба. Схоже, попередні ультиматуми не спрацювали.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати