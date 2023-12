Реальний Florida Joker пропонує Rockstar «поговорити» за схожого персонажа із татуйованим обличчям з трейлера GTA VI

Анонс трейлера Grand Theft Auto VI не лише став рекордсменом за увагою аудиторії в першу добу, гра продовжує підкидувати інфоприводи вже після того, як усі подивилися трейлер вперше. Відеоряд наповнений відсиланнями до реальних відео з Флориди, і от один із них, чоловік із татуйованим обличчям у тюремній робі Florida Joker відповів Rockstar Games.

Florida Joker — це 30-річний Лоуренс Салліван, кадри з яким завірусилися в 2017-му. Його арештовували в Флориді в 2017, 2018 та 2022 роках (але в усіх статтях про нього пишуть, що «нічого серйозного»). Лоуренс записав відео в Tiktok, де запропонував Rockstar Games поговорити. Про що саме не уточнив.

Florida joker reacts to the GTA 6 trailer after Rockstar used his appearance: “We gotta talk.”

Салліван був, мабуть, найвідомішою особою, яку пародіювали Rockstar. І якщо він прагне судитися, для нього це не дуже добра ідея. Остання хто подавала позов на студію за використання своєї зовнішності, була Ліндсі Лохан щодо GTAV. Однак, після 4 років судової тяганини позов був відхилений. Проте якщо він прагне популяризувати свої соцмережі, не дарма повторюючи свої псевдоніми, — то чому й ні.

