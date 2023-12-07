Новини Ігри 07.12.2023 о 10:11 comment views icon

Реальний Florida Joker пропонує Rockstar «поговорити» за схожого персонажа із татуйованим обличчям з трейлера GTA VI

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Юрій Орос

Автор новин

Реальний Florida Joker пропонує Rockstar «поговорити» за схожого персонажа із татуйованим обличчям з трейлера GTA VI

Анонс трейлера Grand Theft Auto VI не лише став рекордсменом за увагою аудиторії в першу добу, гра продовжує підкидувати інфоприводи вже після того, як усі подивилися трейлер вперше. Відеоряд наповнений відсиланнями до реальних відео з Флориди, і от один із них, чоловік із татуйованим обличчям у тюремній робі Florida Joker відповів Rockstar Games.

Florida Joker — це 30-річний Лоуренс Салліван, кадри з яким завірусилися в 2017-му. Його арештовували в Флориді в 2017, 2018 та 2022 роках (але в усіх статтях про нього пишуть, що «нічого серйозного»). Лоуренс записав відео в Tiktok, де запропонував Rockstar Games поговорити. Про що саме не уточнив.

Ви знаєте, що у них є цей персонаж з татуюваннями на обличчі, ви знаєте, ким вони його надихнули. Мною, просто подивіться на мене, Флорида Джокер, Маямі Джокер, ви знаєте, про що я говорю. GTA, треба поговорити.

 

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Салліван був, мабуть, найвідомішою особою, яку пародіювали Rockstar. І якщо він прагне судитися, для нього це не дуже добра ідея. Остання хто подавала позов на студію за використання своєї зовнішності, була Ліндсі Лохан щодо GTAV. Однак, після 4 років судової тяганини позов був відхилений. Проте якщо він прагне популяризувати свої соцмережі, не дарма повторюючи свої псевдоніми, — то чому й ні.

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