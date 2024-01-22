Ford встановила 48-дюймовий екран з новою ОС Android Automotive на всю ширину салона Lincoln Nautilus

Ford провів презентацію нового Lincoln Nautilus у своїй штаб-квартирі в Дірборні, штат Мічиган. Увага була сконцентрована навколо величезного 48-дюймового екрана (майже) на всю ширину салону, що працює на новій операційній системі Android Automotive від Google.

Для оновлення програмного забезпечення й зв’язку є 5G-з’єднання. Автомобіль розпізнає водія і відповідно коригує налаштування. Внутрішні дисплеї можна налаштувати так, щоб на них відображалося більше — або менше інформації, передає The Verge.

Ford розділяє панорамний екран на три секції. Зліва критична секція за кермом, що слугує приладовою панеллю, допоміжна в центрі й оглядова перед пасажирським сидінням, на якій можна відображати мультимедійний контент.

Важлива інформація включає типові дані, як-от швидкість, передача та функції допомоги водієві. Допоміжна секція містить навігацію та вказівки, а секція для швидкого огляду включає музичний плеєр, годинник та інші віджети, які можна міняти місцями, залежно від уподобань водія. Сюди входить інформація про автомобіль, наприклад, графіки тиску в шинах та витрати пального. Графік погоди включає невеликі анімації хмар і дощу.

Панорамний дисплей не є сенсорним екраном — і не є одним суцільним екраном. Це щонайменше два різних екрани, з’єднані разом під одним шматком вигнутого скла.

Всіма функціями можна керувати через 11,1-дюймовий центральний сенсорний екран. Панорамний дисплей розташований безпосередньо під лобовим склом, що, за словами представників Ford, вимагатиме від водія лише легкого погляду вниз, щоб звести до мінімуму відволікання від керування автомобілем.