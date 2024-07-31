Ford втрачає майже $50 тис. на кожному електромобілі. Але все не так однозначно

Ford інвестує мільярди доларів в електромобілі, але, як і багато інших автовиробників, виявила, що створювати електричні авто та не втрачати приголомшливі суми грошей – не легка справа.

Фінансовий звіт Ford за другий квартал свідчить, що підрозділ електромобілів Ford Model E отримав збитки в сумі $1,1 млрд. За цей період підрозділ продав у США 23 957 електромобілів. Це означає, що на кожному проданому електромобілі компанія втрачає приблизно $47600.

Однак це не зовсім вірні розрахунки, а сума збитків на кожний автомобіль не дає повної інформації. Ford розділила напрямки виробництва авто з ДВЗ та з електродвигунами на початку 2022 року. Зараз новостворений підрозділ Ford Model E інвестує величезні суми грошей у розробку нових та інноваційних силових агрегатів електромобілів. Ці інвестиції не повторюватимуться з року в рік. До того ж вони принесуть користь майбутнім електромобілям. Тому було б логічно розподіляти збитки на обсяги продажів за триваліші періоди часу. Такий аналіз можна буде провести лише за кілька років.

Враховуючи поганий перший квартал, Ford Model E за першу половину цього року втратив $2,5 млрд, а до кінця року загальна сума збитків може становити від $5 млрд до $5,5 млрд.

Протягом другого кварталу Ford продала 536 050 автомобілів на своєму внутрішньому ринку. Приріст у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року склав менше ніж 1%. Проте за перше півріччя продажі зросли на 3,6% ─ до понад 1 млн одиниць. Важливо, що попит на електромобілі Ford різко зріс у другому кварталі, підскочивши на 61%. Електромобілі все ще становлять лише невелику частку від загального обсягу продажів Ford, приблизно 4% у першій половині 2024 року.

Разом з тим, ситуація на ринку електромобілів виявилась не такою чудовою, як планувалося. У травні стало відомо, що повільніші, ніж очікувалося, продажі електромобілів Ford спонукали виробника зменшити кількість акумуляторів, які він замовляє у постачальників.

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Водночас суттєво зросли постачання гібридних моделей Ford, досягнувши рекордних 53 822 проданих одиниць, приріст становить 56%. Це сталося насамперед завдяки підвищенню інтересу до Maverick, а Mustang Mach-E виявився найкращим електромобілем бренду.

Джерело: carscoops